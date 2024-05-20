Кем был президент Ирана Ибрахим Раиси

Ибрахим Раиси стал президентом Ирана в 2021 году – за него проголосовали 72% избирателей. В прошлом декабре ему исполнилось 63 года. Погиб вечером 19 мая 2024 года во время жесткой посадки вертолета, сообщает Zakon.kz.

Вместе с президентом погибли пассажиры и экипаж.

Ибрахим Раиси родился 14 декабря 1960 года в городе Мешхед в Иране. Его родители принадлежали к сейидам, считающимся потомками семьи пророка Мухаммеда.

В 1975 году поступил в семинарию в городе Кум (мировой образовательный религиозный центр для шиитов). После ее завершения изучал международное частное право в университете им. Шахида Мотахари в Тегеране, впоследствии там же получил степень доктора юридических наук и исламского права. В годы студенчества принимал участие в Исламской революции 1978-1979 годов (события в Иране, приведшие к упразднению монархии и провозглашению Исламской Республики Иран, ИРИ).

В 1980 году Раиси поступил на службу в судебную канцелярию города Караджа, затем стал прокурором города.

К 1994 году дослужился до начальника Генеральной инспекции Ирана. В 2014-2016 годах был генпрокурором страны.

Впервые Ибрахим Раиси баллотировался в президенты в 2017 году, но проиграл Хасану Роухани, переизбранному на второй срок (38% против 57% у Роухани). На выборах 18 июня 2021 года он одержал победу, набрав более 60% голосов. Вступил в должность 5 августа.

Раиси принадлежал к ультраконсервативному политическому крылу и был сторонником жесткой линии в отношениях с Западом.

В своей предвыборной программе Раиси уделял основное внимание вопросам снижения уровня бедности и борьбе с коррупцией, обещал построить четыре миллиона новых домов для нуждающихся за четыре года.

Жена – Джамила Аламольхода – доктор философских наук, писательница. Также возглавляет комиссию по педагогике Верховного совета культурной революции.

В семье две дочери.

Подтверждение гибели президента и министра иностранных дел Ирана в катастрофе было получено 20 мая 2024 года.

