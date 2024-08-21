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Крушение вертолета президента Ирана признали несчастным случаем

крушение вертолета, президент Ирана,, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 21:20 Фото: X/ IRNA News Agency
В Иране завершили расследование смерти президента Эбрахима Раиси, который погиб в результате крушения вертолета 19 мая 2024 года. Инцидент признали несчастным случаем, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Fars, которое ссылается на собственный источник в иранских спецслужбах, службы безопасности и разведка завершили подробное расследование:

"Существует полная уверенность в том, что произошедшее было несчастным случаем. Число пассажиров в вертолете Раиси превышало норму, поэтому он не смог набрать нужную высоту и в условиях непогоды врезался в поверхность горы".

Расследование указывает на то, что вертолет перевозил как минимум на два человека больше, чем предписывалось в протоколах безопасности.

"Спецслужбы Ирана допросили по делу Раиси 30 тыс. человек, все указывает на отсутствие человеческого фактора при крушении вертолета", – отмечает агентство.

19 мая 2024 года вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси совершил "жесткую посадку". Борт Ми-171 возвращался из города Парсабад, где иранские официальные лица вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принимали участие в торжественном открытии плотины Гыз-Каласы на реке Аракс.

В связи с крушением вертолета были развернуты масштабные поиски. На утро 20 мая борт удалось найти в регионе Тавиля, но никто из пассажиров, в том числе президент Ибрахим Раиси и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, не выжили.

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