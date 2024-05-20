МИД КНР: Товарооборот с Казахстаном досрочно превысил планку

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Министр иностранных дел Китая Ван И во время официального визита в Казахстан 20 мая рассказал, что товарооборот с Казахстаном досрочно превысил планку в 40 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

По мнению министра, переговоры были содержательные, практичные и эффективные. Он также сообщил, что высоко оценивает результаты сотрудничества между Казахстаном и Китаем. "По нашей статистике, в 2023 году товарооборот составил 41 млрд долларов, на семь лет досрочно превысив поставленную главами наших государств планку в 40 млрд долларов. Стороны обсуждают возможность установить более амбициозную торговую цель. Среди определенных сторонами 45 проектов промышленного сотрудничества 26 проектов уже завершены и охватывают такие сферы, как металлургия, энергетика, машиностроение и так далее. Наше сотрудничество в области нефтегаза и атомной энергетики тоже ускоренными темпами продвигается", – дополнил министр.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина Ранее на встрече министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу рассказал о взаимоотношениях с Китаем. Читайте также Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной президента Ирана Глава Национального собрания Турции прибыл в Акорду МИД Китая выразил соболезнования народу Ирана

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