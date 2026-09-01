"Снижается уровень взаимного доверия": Токаев обозначил риски для ШОС

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 1 сентября 2026 года, принял участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении глава нашего государства выразил признательность президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову и всему кыргызскому народу за традиционно теплое гостеприимство и высокий уровень организации мероприятия.

"Символично, что наша встреча проходит в дни празднования исторических дат двух близких для нас государств – 35-летия независимости Кыргызстана и Узбекистана. Пользуясь случаем, поздравляю дорогих коллег – уважаемого Садыра Нургожоевича Жапарова и уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева – с этими исторически важными событиями. Желаю братским народам благополучия и дальнейшего процветания", – сказал президент Казахстана.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, за четверть века Шанхайская организация сотрудничества прошла большой путь от "шанхайской пятерки" до крупной международной организации, простирающейся на большей части Евразии и объединяющей почти половину всего человечества.

"ШОС представляет собой уникальную палитру из разных по сути, но единых по духу стран, воплощая на практике принципы невмешательства, уважения суверенитета, взаимного доверия, открытости и сотрудничества. Сегодня это по-настоящему успешная, влиятельная и востребованная международная структура. Вместе с тем мир, в котором создавалась наша организация, существенно изменился. Мы стали свидетелями формирования новой архитектуры международных отношений. Консолидация уступает место фрагментации, стремление к сотрудничеству – геополитическому соперничеству, поиск баланса интересов – углублению линий разломов. Снижается уровень взаимного доверия, без которого даже самые совершенные международные институты постепенно утрачивают способность эффективно реагировать на возникающие вызовы. На этом фоне особое значение приобретает сама природа нашей Организации. ШОС действует вне логики военно-политических блоков, не направлена против каких-либо государств. Она зиждется на совершенно иной политической философии – "шанхайском духе", в основе которого лежат идеи совместной работы во имя прогресса. Наша основная цель – построение сильного и процветающего сообщества ШОС", – заявил глава государства.

Президент особо отметил успешное председательство Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества.

"Казахстан высоко оценивает содержательную работу, проделанную кыргызскими друзьями, партнерами по укреплению единства Организации и раскрытию ее многогранного потенциала. Уверен, итоги сегодняшнего заседания будут способствовать дальнейшему росту международного авторитета ШОС, повышению эффективности ее деятельности и формированию четких стратегических интересов в условиях меняющейся глобальной реальности", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

С учетом достигнутых результатов глава нашего государства обозначил несколько ключевых направлений, которые имеют особое значение для всех стран "шанхайской десятки".

"Укрепление взаимного доверия и сотрудничества в сфере безопасности. В ШОС представлены крупнейшие государства Евразии, от позиции которых во многом зависят контуры формирующегося многополярного миропорядка. Это возлагает на нашу организацию особую ответственность. Полагаем актуальным проведение Министерской конференции ШОС по вопросам стратегической стабильности и мерам доверия на Евразийском континенте. В повестку данного мероприятия могли бы быть включены вопросы снижения военных рисков, сдерживания новой гонки вооружений и предотвращения опасных инцидентов. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что последствия вооруженных конфликтов уже выходят за пределы непосредственных зон боевых действий, затрагивая международные рынки, коммерческое судоходство, устойчивость энергетических и транспортных связей. Тем самым существенно возрос риск трансграничного распространения кризисных явлений. В то же время сохраняют свою остроту и традиционные вызовы. Борьба с "тремя силами зла" – терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом – остается приоритетом нашего взаимодействия. Эти угрозы все теснее переплетаются с транснациональной преступностью, наркотрафиком, незаконным оборотом оружия и киберугрозами. Казахстан поддерживает цели и задачи создаваемых Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности, а также Антинаркотического центра ШОС. Их деятельность позволит вывести координацию компетентных органов наших государств на качественно новый уровень и повысить результативность совместной работы на этом направлении", – отметил президент.

Также Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан готов принять Банк развития ШОС. Вместе с тем глава государства предложил ускорить создание современного транспортно-логистического каркаса Евразии.