Премьер Казахстана встретился с президентом Туркменистана

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 24 мая принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде. Обсуждены вопросы сотрудничества в газовой сфере, а также реализации совместных казахско-туркменских проектов в области сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы главы правительства, по прибытию в Ашхабад Олжаса Бектенова принял президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

"Глава правительства РК передал теплые слова приветствия от президента Касым-Жомарта Токаева. В ходе беседы отмечен высокий уровень двусторонних отношений, основанных на взаимном уважении. Товарооборот между двумя странами за год вырос на 28% и составил $563 млн. По итогам трех месяцев текущего года взаимная торговля составила $105 млн", – сообщается в информации.

На заседании СГП СНГ состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в Содружестве. По итогам встречи принят пакет документов, направленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в различных сферах.

Фото: primeminister.kz

Главы правительств обсудили аспекты экономического сотрудничества. Рассмотрен ряд вопросов по развитию сотрудничества в области транспорта, энергетики, химической промышленности, экологии и обращения с опасными отходами, здравоохранения, противодействия правонарушениям в области интеллектуальной собственности и др.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил необходимость углубления торговых связей за счет расширения товарной номенклатуры и эффективной логистики. Функционирование уникальных механизмов, в частности зоны свободной торговли, позволяет укреплять экономический потенциал Содружества. Отдельно глава правительства Казахстана остановился на вопросе улучшения инвестиционной экосреды СНГ.

Фото: primeminister.kz

Особое внимание было уделено развитию транспортных коридоров в СНГ. В настоящее время в Казахстане сформирована сеть транзитных трансконтинентальных маршрутов с общей суммой привлеченных инвестиций свыше $35 млрд, что позволяет осуществлять более 80% сухопутных перевозок между Европой и Азией через территорию страны. Для создания эффективных логистических цепочек Олжас Бектенов отметил необходимость усиления взаимодействия по гармонизации тарифной политики и цифровизации таможенных процедур. Также в ходе заседания были рассмотрены меры активизации взаимодействия в сельскохозяйственной отрасли и по вопросам обеспечения продовольственной безопасности.

"Мы нацелены на обеспечение экономической самодостаточности, создание прочного "промышленного каркаса" страны, обновление критической инфраструктуры, перезагрузку агропромышленного комплекса и эффективное использование транспортно-логистического потенциала Казахстана. Мы уверены, что для полноценной реализации этих целей важно также усилить кооперацию с нашими основными партнерами", – подчеркнул премьер-министр Олжас Бектенов.

Фото: primeminister.kz

По итогам заседания было подписано 11 документов, содействующих дальнейшему развития сотрудничества. Следующее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в российском городе Сочи 7-8 ноября.

На полях заседания также состоялась двусторонняя встреча премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова и председателя Кабинета министров Кыргызстана Акылбека Жапарова. На повестке обсуждены вопросы реализации совместных договоренностей по развитию торгово-экономического сотрудничества по итогам визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Казахстан. Главы правительств подтвердили намерение активизировать работу по достижению поставленной главами двух государств новой задачи по доведению объема товарооборота до $3 млрд.

21 мая премьер-министр страны отчитался перед президентом о ликвидации последствий паводков.