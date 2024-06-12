Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Президент Кореи обратился к Токаеву с большой просьбой

Казахстан, Токаев, Юн Сок Ёль, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 14:15 Фото: akorda.kz
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в Акорде 12 июня 2024 года сообщил о готовности сотрудничать с Казахстаном в области возобновляемых источников энергии, модернизации устаревших электростанции и разработке полезных ископаемых, сообщает Zakon.kz.

Юн Сок Ёль заявил, что придает большое значение тому, что его государственный визит в Казахстан состоялся в этом году, когда отмечается 15-летие установления стратегического партнерства между двумя странами.

"Центральная Азия с давних времен была перекрестком, где встречались Восток и Запад. Сегодня караваны, идущие по Щелковому пути, исчезли, но на международной арене значение Центральной Азии все более возрастает. В частности, Казахстан является своего рода сердцем и экономическим центром Центральной Азии, поэтому экономическое и стратегическое сотрудничество с Казахстаном становится все более значимым... Мы, лидеры двух стран, пришли к единому мнению о том, что сотрудничество между двумя странами имеет как никогда важное значение, поскольку сейчас Корея стремится к глобальному ключевому государству, а ваше руководство – к созданию нового Казахстана. С этой целью мы договорились превратить стратегическое сотрудничество между двумя странами в более взаимовыгодное и ориентированное на будущее партнерство", – заявил он.

В частности, по его словам, в ходе переговоров был подписан Меморандум о сотрудничестве в области электроэнергетики. Стороны также договорились укрепить сотрудничество в области модернизации устаревших электростанций и возобновляемых источников энергии.

"Благодаря чему мы продолжим поддерживать наши компании, чтобы они могли дальше участвовать в увеличении производства электроэнергии и промышленного развития Казахстана", – сообщил Юн Сок Ёль.

Стороны также договорились укрепить цепочки поставок ключевых минералов.

"Во время данного визита договорились заключить три меморандума о взаимопонимании, связанные с цепочкой поставок ключевых минералов. Мы решили также развивать партнерство по всему циклу разведки, добычи и выплавки основных полезных ископаемых, включая литий. Кроме того, мы договорились сотрудничать, чтобы корейские компании могли участвовать в приоритетной разработке полезных ископаемых, экономическая целесообразность которых была подтверждена... Я обратился к господину президенту Казахстана с большой просьбой уделить пристальное внимание тому, чтобы наши компании могли участвовать и вносить свой вклад в реализацию ключевых национальных проектов Казахстана, в том числе, в проектах по строительству ГПЗ (газоперерабатывающий завод. – Прим. ред.)", – отметил президент Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Южная Корея намерены расширить масштабы сотрудничества. В ходе переговоров были обсуждены перспективы двустороннего взаимодействия в таких сферах, как энергетика, инфраструктура и промышленность, машиностроение, торговля, транспорт и логистика, цифровизация и аэрокосмическая промышленность, финансовый сектор, образование, здравоохранение и фармацевтика, туризм и культура, экология и другие.

12 июня 2024 года Касым-Жомарт Токаев сообщил о возможности создания еще одного банка в Казахстане.

Читайте также

Смаилов ответ депутат
Cмаилов ответил на неудобный вопрос депутата о КТЖ
Казахстан и Южная Корея намерены расширить масштабы сотрудничества
Казахстан и Южная Корея намерены расширить масштабы сотрудничества
Казахстан, Сингапур, договоренность
Казахстан и Сингапур договорились о торговле услугами и инвестициях
Мадина Мамырханова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Южная Корея 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, мечеть внутри, молящиеся люди, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост
В Казахстане определили время праздничного намаза на Курбан айт
циферблат на фоне флага Казахстана
Решение по петиции об отмене единого часового пояса в Казахстане примут в начале августа
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
единый часовой пояс, Казахстан, Минздрав
Единый часовой пояс: ухудшилось ли здоровье казахстанцев, рассказала глава Минздрава
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: