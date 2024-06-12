Президент Кореи обратился к Токаеву с большой просьбой

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в Акорде 12 июня 2024 года сообщил о готовности сотрудничать с Казахстаном в области возобновляемых источников энергии, модернизации устаревших электростанции и разработке полезных ископаемых, сообщает Zakon.kz.

Юн Сок Ёль заявил, что придает большое значение тому, что его государственный визит в Казахстан состоялся в этом году, когда отмечается 15-летие установления стратегического партнерства между двумя странами.

"Центральная Азия с давних времен была перекрестком, где встречались Восток и Запад. Сегодня караваны, идущие по Щелковому пути, исчезли, но на международной арене значение Центральной Азии все более возрастает. В частности, Казахстан является своего рода сердцем и экономическим центром Центральной Азии, поэтому экономическое и стратегическое сотрудничество с Казахстаном становится все более значимым... Мы, лидеры двух стран, пришли к единому мнению о том, что сотрудничество между двумя странами имеет как никогда важное значение, поскольку сейчас Корея стремится к глобальному ключевому государству, а ваше руководство – к созданию нового Казахстана. С этой целью мы договорились превратить стратегическое сотрудничество между двумя странами в более взаимовыгодное и ориентированное на будущее партнерство", – заявил он.

В частности, по его словам, в ходе переговоров был подписан Меморандум о сотрудничестве в области электроэнергетики. Стороны также договорились укрепить сотрудничество в области модернизации устаревших электростанций и возобновляемых источников энергии.

"Благодаря чему мы продолжим поддерживать наши компании, чтобы они могли дальше участвовать в увеличении производства электроэнергии и промышленного развития Казахстана", – сообщил Юн Сок Ёль.

Стороны также договорились укрепить цепочки поставок ключевых минералов.

"Во время данного визита договорились заключить три меморандума о взаимопонимании, связанные с цепочкой поставок ключевых минералов. Мы решили также развивать партнерство по всему циклу разведки, добычи и выплавки основных полезных ископаемых, включая литий. Кроме того, мы договорились сотрудничать, чтобы корейские компании могли участвовать в приоритетной разработке полезных ископаемых, экономическая целесообразность которых была подтверждена... Я обратился к господину президенту Казахстана с большой просьбой уделить пристальное внимание тому, чтобы наши компании могли участвовать и вносить свой вклад в реализацию ключевых национальных проектов Казахстана, в том числе, в проектах по строительству ГПЗ (газоперерабатывающий завод. – Прим. ред.)", – отметил президент Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Южная Корея намерены расширить масштабы сотрудничества. В ходе переговоров были обсуждены перспективы двустороннего взаимодействия в таких сферах, как энергетика, инфраструктура и промышленность, машиностроение, торговля, транспорт и логистика, цифровизация и аэрокосмическая промышленность, финансовый сектор, образование, здравоохранение и фармацевтика, туризм и культура, экология и другие.

12 июня 2024 года Касым-Жомарт Токаев сообщил о возможности создания еще одного банка в Казахстане.