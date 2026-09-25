Токаев выразил признательность Путину за слова соболезнования
По данным пресс-службы Акорды, Касым-Жомарт Токаев отметил, что в этот тяжелый для страны час Казахстан особенно ценит искреннее сочувствие и солидарность российского лидера и народа России.
24 сентября в Мангистауской области во время военно-морских учений военнослужащих унесло в Каспийское море. Они выполняли учебно-боевые задачи на побережье Каспийского моря, когда резко ухудшилась погода и усилился ветер.
Изначально сообщалось, что в море унесло 19 военнослужащих. Позже в акимате Мангистауской области уточнили данные – 17 человек.
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На данный момент известно, что 12 человек погибли, троих удалось спасти. Один из спасенных находится в больнице. Поиски остальных военнослужащих продолжаются.
В Казахстане создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.