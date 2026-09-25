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Политика

Токаев выразил признательность Путину за слова соболезнования

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 09:05 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 сентября 2026 года выразил признательность президенту России Владимиру Путину за слова соболезнования в связи с трагической гибелью казахстанских военнослужащих во время учений на Каспии, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, Касым-Жомарт Токаев отметил, что в этот тяжелый для страны час Казахстан особенно ценит искреннее сочувствие и солидарность российского лидера и народа России.

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Путин выразил соболезнования Токаеву из-за трагедии на учениях ВМС Казахстана

24 сентября в Мангистауской области во время военно-морских учений военнослужащих унесло в Каспийское море. Они выполняли учебно-боевые задачи на побережье Каспийского моря, когда резко ухудшилась погода и усилился ветер.

Изначально сообщалось, что в море унесло 19 военнослужащих. Позже в акимате Мангистауской области уточнили данные – 17 человек.

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Генпрокуратура сделала заявление по факту гибели военнослужащих во время учений на Каспии

На данный момент известно, что 12 человек погибли, троих удалось спасти. Один из спасенных находится в больнице. Поиски остальных военнослужащих продолжаются.

В Казахстане создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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