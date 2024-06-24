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Три дня траура объявили в Дагестане

трагедия в Дагестане, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 06:12 Фото: Telegram/Официальный канал gресс-службы uлавы Дагестана
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о том, что 24, 25 и 26 июня объявлены в стране днями траура, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Telegram-канал пресс-службы главы региона.

"24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. Соответствующий указ подписал только что Сергей Меликов. В дни траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги", – говорится в сообщении.

Как уточняется, учреждения культуры и телерадиокомпании, расположенные на территории Дагестана, отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи.

Также, по информации пресс-службы, правительству поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

Ранее сообщалось, что неизвестные люди обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, а также напали на пост ДПС в Махачкале. Следственное управление СК России по Республике Дагестан возбудило уголовные дела по ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"). Позже стало известно, что в результате вооруженной атаки на Махачкалу и Дербент убиты шестеро полицейских. Однако по последним данным жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину искренние соболезнования и сочувствия в связи с террористическими атаками в Дагестане.

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