Кто еще прилетел на саммит ШОС в Астану

Очередной важный гость прибыл в Астану для участия в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. К обеду 3 июля в столицу Казахстана прилетел президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы главы правительства, в аэропорту его встретил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев.

Также отмечено, что между Казахстаном и Азербайджаном на сегодня обеспечен стабильный рост двустороннего товарооборота.

Фото: primeminister.kz

Так, по итогам 2023 года взаимная торговля выросла на 14,4%, достигнув $529,4 млн. Положительный тренд сохраняется и в текущем году: за 4 месяца товарооборот увеличился на 0,5%, до 184,9 млн долларов.

Помимо этого на сегодня налажены поставки казахстанской нефти через территорию Азербайджана в направлении Европы. Всего за январь-апрель текущего года прокачано 494 тыс. тонн нефти.

Напомним, что в Астану 2 июля 2024 года прилетел лидер Китая Си Цзиньпин. Его торжественно в аэропорту встретил Касым-Жомарт Токаев. Утром 3 июля в столицу прибыл президент России Владимир Путин. Позднее в аэропорту встретили президента Монголии.