Политолог о саммите ШОС: Астана сохраняет роль одной из благоприятных платформ для многосторонних переговоров

Политолог Риззат Тасым поделился мнением с Zakon.kz о саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоялся в Астане. Он отметил, что столица Казахстана сохранила свою роль, как одна из благоприятных платформ для многосторонних переговоров.

По мнению эксперта, Казахстан не только сохранил преемственность в работе организации, но и привнес инновационные подходы, отвечающие вызовам современности.

"В условиях нарастающей геополитической напряженности действительно наблюдается сокращение глобальных площадок для конструктивного диалога между странами. Многие традиционные форматы международных переговоров оказываются под давлением или теряют эффективность. В этом контексте "Астана" сохраняет свою роль как одна из благоприятных платформ для многосторонних переговоров. Данное обстоятельство было отражено в итоговой декларации, государства – члены ШОС единодушно отметили положительные результаты председательства Казахстана в 2023-2024 годах, которое значительно укрепило позиции организации на международной арене и вывело ее деятельность на качественно новый уровень. Политолог Риззат Тасым

Кроме того, политолог остановился на озвученных инициативах и подписанных документах во время значимого международного мероприятия.

"Предложения Казахстана о создании в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, Международного агентства по биологической безопасности, подотчетного Совету Безопасности ООН для реализации соответствующей конвенции, Инвестиционного фонда ШОС, а также усилия по сопряжению развития Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс – один путь" (ОПОП) существенно укрепит платформу ШОС", – считает политолог, руководитель Центра изучения общественных процессов Казахстанского института общественного развития Риззат Тасым.

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Эксперт высказался и о принятых на саммите ШОС важных решениях по улучшению работы организации и ключевым направлениям сотрудничества, а также об инициативах для эффективного реагирования на текущие вызовы и угрозы.

"Действительно, региональное и всеобщее сотрудничество потребует общего мозгового штурма и политической воли для совместной работы, невзирая на исторические конфликты и присутствие ядерного оружия. Широкое использование экономических рычагов для достижения политических целей чревато возникновением порочного круга недоверия. На предыдущем этапе своего развития ШОС выполнила важную историческую миссию, способствовала мирному урегулированию пограничных вопросов между странами-участницами, что помогло избежать эскалации территориальных споров в затяжных конфликтов, предотвратить распространение экстремистских идеологий в регионе, избежать торговых конфликтов и экономической конфронтации, количество постоянных членов удвоилось, с учетом партнеров по диалогу – утроилось. Ныне комбинация новых рисков со "старыми" формирует кризисное десятилетие 2025-2035 годов. И здесь актуализированное Казахстаном решение совета глав государств – членов ШОС о проекте стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества до 2035 года имеет первостепенное значение". Риззат Тасым

Политолог отметил эффективность председательства Казахстана и вклад в укрепление многостороннего сотрудничества в рамках "ШОС плюс".

"Жесткая поляризация по ключевым вопросам приводит к тупиковым ситуациям, мешая принятию долгосрочных решений, что будет способствовать еще большим разногласиям, особенно в ситуации сложных и неопределенных политико-экономических перспектив ближайших лет. В этой связи, на мой взгляд, обладает потенциалом плодотворно апробированный Казахстаном формат "ШОС плюс", который в дальнейшем будет расширяться по охвату участников и кругу поднимаемых вопросов. В дополнение, Астанинский саммит стал актуальной для ООН площадкой в Азии по совместному поиску решений проблем. Это наглядно демонстрирует эффективность казахстанского председательства и его вклад в укрепление многостороннего сотрудничества в рамках "ШОС плюс". Риззат Тасым

4 июля 2024 года состоялось заседание совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По словам Касым-Жомарта Токаева, организация включает в себя крупнейшие и стремительно растущие экономики мира. Какие документы подписали страны – участницы ШОС, можно прочитать здесь.