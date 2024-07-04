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Законодательство РК

Токаев рассказал, как можно разрешить имеющиеся в мире противоречия

Касым-Жомарт Токаев, ШОС, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 16:24 Фото: akorda.kz
4 июля 2024 года во Дворце Независимости на саммите "ШОС плюс" Касым-Жомарт Токаев озвучил предложения, которые призваны придать новый импульс многостороннему взаимодействию стран-участниц, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Токаева, первостепенной задачей остается коллективное продвижение повестки мирного и гармоничного развития.

"Убежден, разрешить имеющиеся в мире узловые противоречия и обеспечить долгосрочную стабильность можно только благодаря коллективным усилиям и мудрой дипломатии. В этом плане большая надежда возлагается на ООН, которая в следующем году отметит свою 80-ю годовщину. Альтернативы этой универсальной организации нет. Ее потенциал далеко не исчерпан", – дополнил президент РК.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что общая задача – усилить роль ООН, как основного международного института обеспечения глобальной безопасности, способного эффективно противостоять вызовам ХХI века.

"Голос ШОС должен и будет громче звучать на международной арене, продвигая консолидированную позицию по различным проблемам современности. Поэтому весьма актуальным является принятое нами заявление о добрососедстве, доверии и партнерстве. Вместе с тем предлагаю к 80-ой годовщине ООН и 20-летию сотрудничества ШОС и ООН принять резолюцию ассамблеи ООН в поддержку нашей инициативы о мировом единстве, согласии и развитии", – резюмировал глава государства.

4 июля 2024 года состоялось заседание совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По словам Касым-Жомарта Токаева, организация включает в себя крупнейшие и стремительно растущие экономики мира. Какие документы подписали страны – участницы ШОС, можно прочитать здесь.

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