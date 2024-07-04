Токаев об изменении климата: Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность

4 июля 2024 года во Дворце Независимости на саммите "ШОС плюс" Касым-Жомарт Токаев озвучил, что мировое сообщество должно продолжить решительный курс декарбонизации экономики, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Токаев подчеркнул, что в текущих реалиях особую актуальность приобретает сотрудничество в сфере экологии и борьбы с изменением климата.

"Ситуация в этой сфере вызывает серьезную обеспокоенность. Мы стали свидетелями значительного роста различных природных катаклизмов, которые наносят огромный ущерб практически всем государствам. Недавно Казахстан на себе ощутил последствия беспрецедентных паводков. По мнению специалистов, масштабы стихийного бедствия напрямую связаны с процессом глобального потепления", – дополнил президент РК.

Глава государства отметил, что преодолеть климатические вызовы в одиночку невозможно.

"Считаю, что мировое сообщество должно продолжить решительный курс декарбонизации экономики, но без ущерба насущным задачам развития и модернизации всех государств. Нашу солидарность по вопросам климатической повестки мы можем проявить в рамках предстоящей конференции в Баку в ноябре этого года", – заявил Токаев.

4 июля 2024 года состоялось заседание совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По словам Касым-Жомарта Токаева, организация включает в себя крупнейшие и стремительно растущие экономики мира. Какие документы подписали страны – участницы ШОС, можно прочитать здесь.