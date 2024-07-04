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Политолог Мирас Жиенбаев: Саммит ШОС – это большое достижение казахстанской дипломатии

Токаев, Казахстан, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 19:44 Фото: akorda.kz
Политолог Мирас Жиенбаев 4 июля 2024 года рассказал, почему саммит ШОС в Астане является важным достижением для дипломатии Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Мирас Жиенбаев дал оценку саммиту ШОС.

"Астанинский саммит – триумф нашей дипломатии. Это огромное наше достижение. Мы в условиях дипломатии разделенного мира соединились с разными партнерами и пригласили в "ШОС плюс" широкую коалицию наших ближайших внешнеполитических союзников. Мы продемонстрировали способность средней державы создавать эти коалиции и транслировать свою повестку на самый широкий спектр государств и регионов мира", – сказал он.

Позитивный аспект, по словам политолога, – это астанинская декларация.

"Поворотный момент на ШОС – это очень важный момент для в принципе будущих безотлагательных территорий. В условиях растущей блоковости в мире все сложней принимать решения. Последние коммюнике всегда оборачиваются сложным процессом согласования. Здесь мы говорим об огромном комплексе документов, имеется очень длинный горизонт планирования. Мы видим какие-то контуры совместного будущего. Это очень важно", – резюмировал Мирас Жиенбаев.

Ранее политолог Риззат Тасым также отметил, что столица Казахстана сохранила свою роль, как одна из благоприятных платформ для многосторонних переговоров.

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