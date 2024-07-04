Политолог Мирас Жиенбаев: Саммит ШОС – это большое достижение казахстанской дипломатии

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Политолог Мирас Жиенбаев 4 июля 2024 года рассказал, почему саммит ШОС в Астане является важным достижением для дипломатии Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Мирас Жиенбаев дал оценку саммиту ШОС. "Астанинский саммит – триумф нашей дипломатии. Это огромное наше достижение. Мы в условиях дипломатии разделенного мира соединились с разными партнерами и пригласили в "ШОС плюс" широкую коалицию наших ближайших внешнеполитических союзников. Мы продемонстрировали способность средней державы создавать эти коалиции и транслировать свою повестку на самый широкий спектр государств и регионов мира", – сказал он. Позитивный аспект, по словам политолога, – это астанинская декларация. "Поворотный момент на ШОС – это очень важный момент для в принципе будущих безотлагательных территорий. В условиях растущей блоковости в мире все сложней принимать решения. Последние коммюнике всегда оборачиваются сложным процессом согласования. Здесь мы говорим об огромном комплексе документов, имеется очень длинный горизонт планирования. Мы видим какие-то контуры совместного будущего. Это очень важно", – резюмировал Мирас Жиенбаев. Ранее политолог Риззат Тасым также отметил, что столица Казахстана сохранила свою роль, как одна из благоприятных платформ для многосторонних переговоров. Читайте также Лидер Монголии отметил укрепление роли Астаны на международной арене

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