Саммит ШОС в Казахстане показал огромную плодотворную работу – политолог

Политолог Бауыржан Серикбаев поделился своим мнением с Zakon.kz о прошедшем саммите ШОС в Астане. Эксперт отметил, что все принятые решения и документы указывают на то, что Астанинский саммит стал плодотворной встречей для Казахстана и развития организации в целом.

По словам Бауыржана Серикбаева, Шанхайская организация имеет большой потенциал для развития среди всех международных организаций в мире. Она объединяет 3 млрд человек по всему миру, в том числе 2 млрд из пяти государств – участников Совета Безопасности ООН, включая 10 государств-участников и государств-наблюдателей.

"Не будет преувеличением сказать, что сегодня к Астане было приковано внимание всего мира. В Казахстане собрались президенты 16 стран мира, а также главы правительств, министры иностранных дел, генсек ООН Антониу Гутерриш, важные политические деятели. В 2023 году Казахстан председательствовал в Шанхайской организации сотрудничества, и саммит стал логическим регулированием всех достижений страны, а также площадкой для инициатив". Бауыржан Серикбаев

Политолог отметил, что за прошедший год по инициативе Казахстана в рамках организации было проведено более 150 мероприятий. Подписано около 60 международных договоров и документов. Среди которых:

в рамках Шанхайской организации определены 10 туристических территорий для реализации совместных проектов. Алматы стал культурной и туристической столицей ШОС;

в Туркестане была организована специальная научная конференция для развития наших культурных ценностей и повышения значения исторических памятников;

подписаны межгосударственные соглашения и другие документы по развитию мер защиты окружающей среды, продовольственной безопасности и профилактике дефицита воды.

В рамках сегодняшнего саммита в Астане подписано более 20 соглашений и официальных документов.

Принята Астанинская декларация.

Организация утвердила Беларусь полноправным членом ШОС.

Принято решение совета глав государств – участников Шанхайской организации сотрудничества по инициативе "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие". Это совместное заявление глав государств-участников организации, направленное на мирное решение геополитических процессов.

Принята стратегия развития энергетического сотрудничества стран ШОС до 2030 года для подписания и ратификации руководителями стран-членов на этом саммите.

Решение совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о проекте стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества до 2035 года.

"Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что одним из важнейших шагов по решению нынешней ситуации в мировой экономике является увеличение торгово-экономического развития внутри организации. Потенциал взаимной торговли и экономики в рамках организации сможет решить множество сложных проблем для 3 млрд человек. Стоит также отметить, что выдвинутые страной логистические, торгово-экономические, экологические и культурные инициативы получили международную поддержку документами, принятыми в рамках саммита". Бауыржан Серикбаев

Документы, принятые и подписанные по итогам саммита и принятыми решениями, очередной раз подчеркнули влиятельность организации.

"Учитывая репутацию Казахстана на международной арене и выдвинутые страной инициативы, которые поддержаны другими странами, есть основание утверждать, что Астанинский саммит стал плодотворной встречей для нашей страны", – заключил политолог.

4 июля 2024 года состоялось заседание совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По словам Касым-Жомарта Токаева, организация включает в себя крупнейшие и стремительно растущие экономики мира. Какие документы подписали страны – участницы ШОС, можно прочитать здесь.

