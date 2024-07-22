Токаев впервые созвонился с новым президентом Ирана

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом 22 июля 2024 года рассказали в пресс-службе президента РК, сообщает Zakon.kz.

Глава государства поздравил вновь избранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана с победой на выборах и пожелал ему успехов на ответственном государственном посту.

"В ходе беседы стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему укреплению казахско-иранских отношений", – говорится в сообщении.

Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

6 июля 2024 года реформист Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов в Иране. Об этом стало известно после обработки 100% бюллетеней. Пезешкиан стал девятым президентом республики в истории Исламской Республики Иран. Президент в Иране – второй по значимости политик в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В этот же день Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму вновь избранному президенту ИРИ, в которой поздравил Масуда Пезешкиана "с победой на выборах и пожелал успехов в реализации инициатив, направленных на обеспечение светлого и благополучного будущего страны".