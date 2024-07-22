Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев впервые созвонился с новым президентом Ирана

Токаев впервые созвонился с новым президентом Ирана, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 14:55 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом 22 июля 2024 года рассказали в пресс-службе президента РК, сообщает Zakon.kz.

Глава государства поздравил вновь избранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана с победой на выборах и пожелал ему успехов на ответственном государственном посту.

"В ходе беседы стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему укреплению казахско-иранских отношений", – говорится в сообщении.

Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

6 июля 2024 года реформист Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов в Иране. Об этом стало известно после обработки 100% бюллетеней. Пезешкиан стал девятым президентом республики в истории Исламской Республики Иран. Президент в Иране – второй по значимости политик в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В этот же день Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму вновь избранному президенту ИРИ, в которой поздравил Масуда Пезешкиана "с победой на выборах и пожелал успехов в реализации инициатив, направленных на обеспечение светлого и благополучного будущего страны".

Читайте также

Аким Уральска покинул пост
Аким Уральска покинул пост
Президент наградил орденом Барыс І степени Лаки Кесоглу
Президент наградил орденом "Барыс" І степени Лаки Кесоглу
Токаев
Токаев поздравил Поля Кагаме с переизбранием на пост президента Руанды
Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Иран Казахстан 2024 год Президенты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве кандидата на выборах
Джо Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве кандидата на выборах
Астрологи рассказали, каким знакам зодиака повезет в конце июля
Крушение самолета АН-2 в Акмолинской области: В Минтранспорта сделали заявление
Крушение самолета Ан-2 в Акмолинской области: в Минтранспорта сделали заявление
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: