Токаев поприветствовал президента Конго на французском языке

Телерадиокомплекс президента Казахстана опубликовал видео, на котором Касым-Жомарт Токаев продемонстрировал знание французского языка. Оказалось, что таким образом глава Казахстана поприветствовал лидера Конго Дени Сассу-Нгессо, сообщает Zakon.kz.

Публикация нашла большой отклик среди подписчиков телерадиокомплекса.

В подписи к видео отмечено, что приветствие важного зарубежного гостя началось с французского языка.

"Господин президент, прежде всего, добро пожаловать в Казахстан. Ваш первый визит в нашу страну придаст мощный импульс развитию двусторонних отношений. Мы очень рады приветствовать вас в нашей стране. Мы обсудили в неформальной и откровенной атмосфере некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений и международной ситуации. Я вижу большой потенциал в отношениях между нашими странами. И мое правительство будет стремиться реализовать его". Касым-Жомарт Токаев

Президент Конго прибыл в Казахстан 1 августа 2024 года. О том, что Дени Сассу-Нгессо с официальным визитом посетит нашу страну, стало известно 31 июля.

Президенты уже успели провести переговоры в узком, а также расширенном составе.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев владеет казахским, русским, английским, китайским и французским языками.