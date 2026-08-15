Казахстан рассматривает Конго в качестве важного партнера в Африке – Токаев

15 августа 2026 года Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и его соотечественников с национальным праздником – Днем независимости, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что наша страна рассматривает Республику Конго в качестве важного партнера на Африканском континенте. Он также выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям отношения будут и впредь укрепляться на благо народов двух стран, сообщили в Акорде.

Глава государства пожелал Дени Сассу-Нгессо успехов в его ответственной деятельности, а дружественному конголезскому народу – счастья и процветания.

Также 15 августа День независимости празднует Индия: Токаев ранее поздравил Моди.