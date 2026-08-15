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События

Казахстан рассматривает Конго в качестве важного партнера в Африке – Токаев

Касым-Жомарт Токаев, Дени Сассу-Нгессо, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 10:31 Фото: Акорда
15 августа 2026 года Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и его соотечественников с национальным праздником – Днем независимости, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что наша страна рассматривает Республику Конго в качестве важного партнера на Африканском континенте. Он также выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям отношения будут и впредь укрепляться на благо народов двух стран, сообщили в Акорде.

Глава государства пожелал Дени Сассу-Нгессо успехов в его ответственной деятельности, а дружественному конголезскому народу – счастья и процветания.

Также 15 августа День независимости празднует Индия: Токаев ранее поздравил Моди.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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