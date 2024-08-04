Для политических партий Кыргызстана снизили избирательный порог на выборах
Фото: economist.kg
3 июля президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому избирательный порог для доступа политических партий к распределению депутатских мандатов на выборах депутатов местных кенешей снижен с 7% до 5%, сообщает Zakon.kz.
По данным администрации президента Кыргызской Республики, помимо снижения избирательного порога для политических партий, принятый закон предусматривает поправки, направленные на совершенствование норм избирательного права.
В их числе:
- вовлеченность в избирательный процесс более широкого круга граждан;
- обеспечение прав лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- участие женщин в органах представительной власти;
- ответственность за подкуп и злоупотребление административным ресурсом;
- требования к спискам избирателей, кандидатов политических партий, избирательным участкам. К примеру, не более трех тыс. избирателей на каждом участке;
- дистанционное, электронное голосования и еще ряд других норм.
С 1 августа в Кыргызстане вышла в обращение монета достоинством 10 сомов, выпущенная Нацбанком страны в честь V Всемирных игр кочевников.
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