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Законодательство РК

Для политических партий Кыргызстана снизили избирательный порог на выборах

Законопроект, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 07:30 Фото: economist.kg
3 июля президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому избирательный порог для доступа политических партий к распределению депутатских мандатов на выборах депутатов местных кенешей снижен с 7% до 5%, сообщает Zakon.kz.

По данным администрации президента Кыргызской Республики, помимо снижения избирательного порога для политических партий, принятый закон предусматривает поправки, направленные на совершенствование норм избирательного права.

В их числе:

  • вовлеченность в избирательный процесс более широкого круга граждан;
  • обеспечение прав лиц с ограниченными возможностями здоровья;
  • участие женщин в органах представительной власти;
  • ответственность за подкуп и злоупотребление административным ресурсом;
  • требования к спискам избирателей, кандидатов политических партий, избирательным участкам. К примеру, не более трех тыс. избирателей на каждом участке;
  • дистанционное, электронное голосования и еще ряд других норм.

С 1 августа в Кыргызстане вышла в обращение монета достоинством 10 сомов, выпущенная Нацбанком страны в честь V Всемирных игр кочевников.

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