Как Рахмон встретил Токаева во дворце "Қасри Миллат"

Прибывшего 22 августа 2024 года с государственным визитом в Душанбе Касым-Жомарта Токаева во дворце "Қасри Миллат" встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает Zakon.kz.

В ходе официальной церемонии встречи в честь прибытия главы государства был произведен 21 артиллерийский залп. Затем начальник почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран.

После исполнения государственных гимнов Казахстана и Таджикистана президенты Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон представили друг другу членов официальных делегаций.

Далее главы государств прошли в Белый зал, где состоялись переговоры в узком формате.

Фото: akorda.kz

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Таджикистан. В аэропорту Душанбе его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

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В ходе визита пройдут переговоры на высшем уровне в узком формате и в составе правительственных делегаций двух стран. Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.