Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как Рахмон встретил Токаева во дворце "Қасри Миллат"

Как Рахмон встретил Токаева во дворце &quot;Қасри Миллат&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 16:38 Фото: akorda.kz
Прибывшего 22 августа 2024 года с государственным визитом в Душанбе Касым-Жомарта Токаева во дворце "Қасри Миллат" встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает Zakon.kz.

В ходе официальной церемонии встречи в честь прибытия главы государства был произведен 21 артиллерийский залп. Затем начальник почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран.

После исполнения государственных гимнов Казахстана и Таджикистана президенты Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон представили друг другу членов официальных делегаций.

Далее главы государств прошли в Белый зал, где состоялись переговоры в узком формате.

Как Рахмон встретил Токаева во дворце "Қасри Миллат", фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 16:38

Фото: akorda.kz

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Таджикистан. В аэропорту Душанбе его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 16:38
Необычную композицию из тысячи роз создали в Таджикистане в честь визита Токаева
, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 16:38

В ходе визита пройдут переговоры на высшем уровне в узком формате и в составе правительственных делегаций двух стран. Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Читайте также

Казахстанский министр выступил перед Токаевым и Рахмоном
Казахстанский министр выступил перед Токаевым и Рахмоном
Казахстан и Таджикистан подпишут документ, имеющий историческое значение
Казахстан и Таджикистан подпишут документ, имеющий историческое значение
Токаев прилетел в Таджикистан
Токаев прилетел в Таджикистан
Динара Халдарова
Рахмон Эмомали Токаев Касым-Жомарт Казахстан Таджикистан 2024 год Политика Душанбе Внешняя политика
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Заморозки и дожди накроют Казахстан на время уборки урожая зерновых
Заморозки и дожди прогнозируют в Казахстане на время уборки урожая зерновых
Могут ли в Казахстане перенести начало учебного года
Могут ли в Казахстане перенести начало учебного года
Астана, Курбан айт, Минтруда и социальной защиты населения
Дадут ли казахстанцам день отдыха из-за отмены выходного на Курбан айт
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: