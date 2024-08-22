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Казахстан и Таджикистан подпишут документ, имеющий историческое значение

Казахстан и Таджикистан подпишут документ, имеющий историческое значение, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 16:54 Фото: akorda.kz
22 августа 2024 года президенты Казахстана и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон провели переговоры в узком составе, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что придает важное значение регулярным встречам на высшем уровне, которые служат прочной основой укрепления казахско-таджикского многопланового партнерства.

"Прежде всего, хотел бы выразить сердечную благодарность за исключительное радушие, гостеприимство, которое было оказано мне с первых минут пребывания на древней таджикской земле. Отношения между Казахстаном и Таджикистаном развиваются успешно по восходящей линии практически по всем направлениям. Мы являемся надежными союзниками. Мы ценим отношение Таджикистана к Казахстану. Но останавливаться на полпути нельзя, мы должны двигаться вперед. Поэтому задача данного визита – придать самый серьезный импульс развитию нашего сотрудничества. Сегодня будет подписан договор о союзнических отношениях. Этот документ имеет историческое значение. Поэтому полагаю, что у нас состоится содержательный обмен мнениями по всем интересующим нас вопросам", – сказал президент Казахстана.
Казахстан и Таджикистан подпишут документ, имеющий историческое значение, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 16:54

Фото: akorda.kz

Эмомали Рахмон высоко оценил состояние двустороннего сотрудничества и выразил намерение и далее углублять стратегическое партнерство Казахстана и Таджикистана.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, приветствую вас в Таджикистане. Мы очень рады вашему государственному визиту. Уверен, что его итоги придадут новый импульс нашим отношениям. Они сегодня динамично развиваются в политическом, торгово-экономическом, культурно-гуманитарном измерении и в сфере безопасности. Готов обсудить с вами состояние и перспективы сотрудничества наших стран, а также международные и региональные вопросы", – подчеркнул президент Таджикистана.
Казахстан и Таджикистан подпишут документ, имеющий историческое значение, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 16:54

Фото: akorda.kz

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, энергетического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в сферах цифровизации, сельского хозяйства и водных ресурсов.

Казахстан и Таджикистан подпишут документ, имеющий историческое значение, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 16:54

Фото: akorda.kz

Кроме того, обсуждались перспективы реализации прорывных инвестиционных проектов, которые станут новыми точками роста экономик Казахстана и Таджикистана.

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Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Таджикистан. В аэропорту Душанбе его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Во дворце "Қасри Миллат" в ходе официальной церемонии встречи в честь прибытия главы государства был произведен 21 артиллерийский залп.

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