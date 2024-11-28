Эмомали Рахмон прилетел в Астану

В Астану прибыл очередной важный гость – президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает Zakon.kz.

Борт таджикского лидера приземлился сегодня, 28 ноября 2024 года, в аэропорту Астаны.

Фото: пресс-служба правительства РК

Цель визита – участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Фото: пресс-служба правительства РК

27 ноября 2024 года в Астану прилетел Владимир Путин. Позднее в столицу прилетели ряд других участников заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ – президенты Беларуси и Кыргызстана Александр Лукашенко и Садыр Жапаров.