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Законодательство РК

Эмомали Рахмон прилетел в Астану

Эмомали Рахмон прилетел в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 11:18 Фото: пресс-служба правительства РК
В Астану прибыл очередной важный гость – президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает Zakon.kz.

Борт таджикского лидера приземлился сегодня, 28 ноября 2024 года, в аэропорту Астаны.

Эмомали Рахмон прилетел в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 11:18

Фото: пресс-служба правительства РК

Цель визита – участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Эмомали Рахмон прилетел в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 11:18

Фото: пресс-служба правительства РК

27 ноября 2024 года в Астану прилетел Владимир Путин. Позднее в столицу прилетели ряд других участников заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ – президенты Беларуси и Кыргызстана Александр Лукашенко и Садыр Жапаров.

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