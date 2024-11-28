Эмомали Рахмон прилетел в Астану
Фото: пресс-служба правительства РК
В Астану прибыл очередной важный гость – президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает Zakon.kz.
Борт таджикского лидера приземлился сегодня, 28 ноября 2024 года, в аэропорту Астаны.
Фото: пресс-служба правительства РК
Цель визита – участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Фото: пресс-служба правительства РК
27 ноября 2024 года в Астану прилетел Владимир Путин. Позднее в столицу прилетели ряд других участников заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ – президенты Беларуси и Кыргызстана Александр Лукашенко и Садыр Жапаров.
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