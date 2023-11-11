Сокращения штата и зарплат не будет: аким Карагандинской области о шахтерах "АрселорМиталл Темиртау"

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на брифинге ответил на тревогу шахтеров по поводу рисков сокращения из-за смены инвестора в компании "АрселорМиталл Темиртау", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ермаганбет Булекпаев сообщил, что АМТ работает в штатном режиме, никаких изменений не было.

"Часто вопрос задают: "Придет новый инвестор- будут сокращения". Никакого сокращения заработка шахтеров и металлургов не будет, и сокращения тоже не будет. Это просто такие разговоры, я хотел бы это пресечь. И новому инвестору это все будет озвучено. Волнение со стороны шахтеров понимаю, поэтому мы провели встречи с шахтерами на всех восьми шахтах АМТ провели, дали разъяснение", - пояснил он.

Он также рассказал, каков статус его заместителя Вадима Басина.

"Вадим Басин освобожден от должности заместителя акима, сейчас он работает напрямую с шахтерами, проводит встречи с руководством и инвесторами, думаю, в ближайшее время определится и его статус", - резюмировал глава региона.

28 октября глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин возглавит АО "АрселорМиттал Темиртау".

Трагедия на шахте им. Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года в 02:33. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков. Изначально сообщалось о четырех жертвах, но погибли все, кто остался под землей, – 46 шахтеров.



После ЧП в шахте им. Костенко глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

4 ноября сообщалось, что "АрселорМиттал Темиртау" выкупит казахстанский инвестор.