Казахстанцам рекомендовали отложить поездку в самую густонаселенную страну мира
В заявлении ведомства сказано:
"Министерство иностранных дел Казахстана рекомендует казахстанцам временно воздержаться от посещения этой страны до стабилизации обстановки".
Также граждан Казахстана, находящихся в настоящее время в Бангладеш, просят не покидать места своего проживания без крайней необходимости.
"Соблюдайте повышенные меры безопасности, проявляйте бдительность и осторожность, отслеживайте новости и придерживайтесь рекомендаций властей, а также находитесь на связи с Министерством иностранных дел Казахстана и посольством в Индии, по совместительству в Бангладеш".Пресс-служба МИД РК
Для получения дополнительной и оперативной информации открыты линии экстренной связи для казахстанцев, находящихся в Бангладеш, и их родственников в Казахстане.
Контакты МИД РК:
- +7 (7172) 720111 (дежурный дипломат).
- +7 705 443 33 32 (мобильный телефон, WhatsApp).
Контакты посольства в Индии:
- +91 1145 555 106.
- +91 9667 118 363.
Бангладеш – самая густонаселенная страна мира (без учета карликовых стран) с плотностью населения, равной 1120 человек на 1 км². Занимает восьмое место в мире по численности населения и девяносто второе по территории.
Митинги в стране начались еще в конце июня 2024 года. На фоне роста напряженности в стране ввели комендантский час и отключили мобильный интернет. Демонстранты выступают против системы квот, по которой почти треть (30%) государственных должностей бронируется за родственниками ветеранов войны с Пакистаном в 1971 году.
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5 августа 2024 года из страны улетела в Индию на вертолете 76-летняя премьер-министр Шейх Хасина.
Кроме того, участники марша разгромили и подожгли 14-этажный пятизвездочный отель, принадлежащий генеральному секретарю партии "Авами Лиг" округа Jashore Шахину Чакладару. Погибли 20 человек.
Стоит отметить, что 2 августа Министерство обратилось с рекомендациями к казахстанцам, запланировавшим поездки или находящимся в странах Ближнего Востока. Уже 6 августа казахстанцам рекомендовали воздержаться от поездок в Великобританию.