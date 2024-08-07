Казахстанцам рекомендовали отложить поездку в самую густонаселенную страну мира

Министерство иностранных дел Казахстана 7 августа 2024 опубликовало рекомендации касательно посещения республики Бангладеш. Казахстанцев просят воздержаться от поездок в страну, охваченную масштабными протестами, сообщает Zakon.kz.

В заявлении ведомства сказано:

"Министерство иностранных дел Казахстана рекомендует казахстанцам временно воздержаться от посещения этой страны до стабилизации обстановки".

Также граждан Казахстана, находящихся в настоящее время в Бангладеш, просят не покидать места своего проживания без крайней необходимости.

"Соблюдайте повышенные меры безопасности, проявляйте бдительность и осторожность, отслеживайте новости и придерживайтесь рекомендаций властей, а также находитесь на связи с Министерством иностранных дел Казахстана и посольством в Индии, по совместительству в Бангладеш". Пресс-служба МИД РК

Для получения дополнительной и оперативной информации открыты линии экстренной связи для казахстанцев, находящихся в Бангладеш, и их родственников в Казахстане.

Контакты МИД РК:

+7 (7172) 720111 (дежурный дипломат).

+7 705 443 33 32 (мобильный телефон, WhatsApp).

Контакты посольства в Индии:

+91 1145 555 106.

+91 9667 118 363.

Бангладеш – самая густонаселенная страна мира (без учета карликовых стран) с плотностью населения, равной 1120 человек на 1 км². Занимает восьмое место в мире по численности населения и девяносто второе по территории.

Митинги в стране начались еще в конце июня 2024 года. На фоне роста напряженности в стране ввели комендантский час и отключили мобильный интернет. Демонстранты выступают против системы квот, по которой почти треть (30%) государственных должностей бронируется за родственниками ветеранов войны с Пакистаном в 1971 году.

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5 августа 2024 года из страны улетела в Индию на вертолете 76-летняя премьер-министр Шейх Хасина.

Кроме того, участники марша разгромили и подожгли 14-этажный пятизвездочный отель, принадлежащий генеральному секретарю партии "Авами Лиг" округа Jashore Шахину Чакладару. Погибли 20 человек.

Стоит отметить, что 2 августа Министерство обратилось с рекомендациями к казахстанцам, запланировавшим поездки или находящимся в странах Ближнего Востока. Уже 6 августа казахстанцам рекомендовали воздержаться от поездок в Великобританию.