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О чем договорились Токаев с Бердымухамедовым

О чем договорились Токаев с Бердымухамедовым, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 17:22 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Туркменистана в расширенном формате. Глава Казахстана назвал свой визит важным шагом к достижению общей цели – вывести многогранные межгосударственные связи на качественно новый уровень, сообщает Zakon.kz.

Токаев подчеркнул, что, опираясь на многовековую дружбу, добрососедство, единые культурные и исторические ценности, Казахстан и Туркменистан как два братских государства построили прочные и гармоничные отношения, которые неизменно развиваются в русле стратегического партнерства.

По словам президента Казахстана, существенный прогресс в последние годы достигнут в развитии торгово-экономического сотрудничества. В этом контексте глава государства заявил о готовности Казахстана расширить экспорт в Туркменистан на общую сумму порядка 120 млн долларов по 80 товарным позициям.

О чем договорились Токаев с Бердымухамедовым, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 17:22

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев отметил важность поддержки контактов деловых кругов двух стран

"Как мне доложили, высокий инвестиционный потенциал демонстрирует именно малый и средний бизнес. В прошлом году успешно прошел бизнес-тур казахстанских компаний в Туркменистан. В этом ключе важно стимулировать развитие предпринимательской активности на площадке казахско-туркменского Делового совета. Основным локомотивом должны выступить деловые круги. Считаю важным сконцентрировать усилия представителей крупных коммерческих и национальных компаний двух стран на запуске реальных проектов в промышленности, строительстве, логистике, связи и других отраслях экономики. Уверен, что подписание сегодня Межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций придаст этому процессу дополнительный импульс".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства с удовлетворением отметил поступательное развитие культурно-гуманитарных связей, а также хорошие перспективы сотрудничества в сфере высшего образования.

Пользуясь случаем, президент поздравил братский туркменский народ с 300-летием выдающегося поэта Махтумкули Фраги.

Сердар Бердымухамедов подчеркнул значимость визита Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан с точки зрения упрочения двусторонних отношений.

О чем договорились Токаев с Бердымухамедовым, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 17:22

Фото: akorda.kz

"Официальный визит президента Казахстана служит целям дальнейшего укрепления отношений добрососедства и тесного сотрудничества между нашими странами, расширения сфер партнерского взаимодействия, выхода на новые перспективные направления. История отношений народов Туркменистана и Казахстана насчитывает многие столетия. За это время сформировались поистине братские связи. Два государства и народа объединяют не только география, но и осознание неразрывности исторических судеб, понимание необходимости друг друга. Мы исповедуем общие ценности, бережно храним и почитаем унаследованные от предков традиции".Сердар Бердымухамедов

В ходе встречи особое внимание было уделено реализации совместных инициатив в газовой сфере, планомерному увеличению объемов взаимной торговли и грузоперевозок по территории двух стран, а также активизации межрегионального взаимодействия.

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Утром 10 октября 2024 года Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Туркменистан. В аэропорту Ашхабада президента Казахстана встретил национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов.

Затем состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. О чем еще Токаев поговорил с Гурбангулы Бердымухамедовым, можно прочитать по этой ссылке.

Также Токаева наградили юбилейной медалью "К 300-летию Махтумкули Фраги".

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