Токаев осмотрел новую пожарную часть в Астане
По данным Акорды, радиус обеспечения пожарной безопасности включает жилой массив "Юго-Восток", а также такие важные объекты, как Дворец мира и согласия, Дворец Независимости, мечеть Хазрет Султан, железнодорожный вокзал Нұрлы Жол.
За два месяца в боевом режиме осуществлено около 200 выездов.
Фото: akorda.kz
В дополнении сказано, что Токаеву показали современное оборудование для спасательных операций и тушения пожаров. Также была продемонстрирована работа противопожарных дронов, предназначенных для тушения возгорания на высотных зданиях.
Глава государства побеседовал с сотрудниками пожарной части и отметил, что такие современные модульные пожарные депо должны функционировать во всех регионах страны, поэтому данный проект следует масштабировать.
По его словам, будет продолжена работа по решению социальных и жилищных вопросов пожарных и спасателей.
Фото: akorda.kz
Затем президент осмотрел новое двухэтажное общежитие и поздравил семьи пожарных с новосельем.
В завершение Касым-Жомарт Токаев подарил пожарной части №23 спортивный инвентарь.
Ранее сообщалось, что глава государства выступил на пленарном заседании Astana Think Tank Forum. Там он высказался о российско-украинском конфликте. По его словам, стремление к миру путем переговоров – это стратегическое благоразумие.