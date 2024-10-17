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Токаев осмотрел новую пожарную часть в Астане

Токаев осмотрел новую пожарную часть в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 16:11 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев 17 октября 2024 года ознакомился с работой новой пожарной части в столице, возведенной в кратчайшие сроки в районе Алматы, где проживает более 96 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, радиус обеспечения пожарной безопасности включает жилой массив "Юго-Восток", а также такие важные объекты, как Дворец мира и согласия, Дворец Независимости, мечеть Хазрет Султан, железнодорожный вокзал Нұрлы Жол.

За два месяца в боевом режиме осуществлено около 200 выездов.

Токаев осмотрел новую пожарную часть в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 16:11

Фото: akorda.kz

В дополнении сказано, что Токаеву показали современное оборудование для спасательных операций и тушения пожаров. Также была продемонстрирована работа противопожарных дронов, предназначенных для тушения возгорания на высотных зданиях.

Глава государства побеседовал с сотрудниками пожарной части и отметил, что такие современные модульные пожарные депо должны функционировать во всех регионах страны, поэтому данный проект следует масштабировать.

По его словам, будет продолжена работа по решению социальных и жилищных вопросов пожарных и спасателей.

Токаев осмотрел новую пожарную часть в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 16:11

Фото: akorda.kz

Затем президент осмотрел новое двухэтажное общежитие и поздравил семьи пожарных с новосельем.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подарил пожарной части №23 спортивный инвентарь.

Ранее сообщалось, что глава государства выступил на пленарном заседании Astana Think Tank Forum. Там он высказался о российско-украинском конфликте. По его словам, стремление к миру путем переговоров – это стратегическое благоразумие.

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