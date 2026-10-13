"Золотой человек" и картины Джеймса Энсора: Токаев показал королевской чете Национальный музей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совместно с королем Филиппом и королевой Матильдой, находящимися с государственным визитом в Казахстане, посетили Национальный музей, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 13 октября 2026 года, высокие гости ознакомились с архитектурными особенностями музейного комплекса и его экспозиционным пространством, отражающим историко-культурное наследие Великой степи.

Особое внимание было уделено залам золота, где представлены уникальные археологические находки и образцы древнего ювелирного искусства, в том числе "Золотой человек" из Иссыкского кургана, а также золотые изделия и реконструкции, связанные с находками из курганов Берел, Талды-2, Тақсай и Шілікті.

В зале этнографии гости ознакомились с традициями, бытом, материальной и духовной культурой казахского народа.

Также была презентована выставка картин бельгийского художника Джеймса Энсора.

Во время посещения Король и Королева бельгийцев оставили памятную запись в Книге почетных гостей.

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Король и королева бельгийцев прилетели в Астану в воскресенье, 11 октября 2026 года. Они пробудут в столице Казахстана до 14 октября. 12 октября президент Касым-Жомарт Токаев во время брифинга для представителей СМИ подчеркнул, что исторический государственный визит короля и королевы бельгийцев открывает новую славную главу в истории двусторонних отношений и служит ярким свидетельством дружбы между народами Казахстана и Бельгии.