"Золотой человек" и картины Джеймса Энсора: Токаев показал королевской чете Национальный музей
По данным пресс-службы Акорды за 13 октября 2026 года, высокие гости ознакомились с архитектурными особенностями музейного комплекса и его экспозиционным пространством, отражающим историко-культурное наследие Великой степи.
Особое внимание было уделено залам золота, где представлены уникальные археологические находки и образцы древнего ювелирного искусства, в том числе "Золотой человек" из Иссыкского кургана, а также золотые изделия и реконструкции, связанные с находками из курганов Берел, Талды-2, Тақсай и Шілікті.
В зале этнографии гости ознакомились с традициями, бытом, материальной и духовной культурой казахского народа.
Также была презентована выставка картин бельгийского художника Джеймса Энсора.
Во время посещения Король и Королева бельгийцев оставили памятную запись в Книге почетных гостей.
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