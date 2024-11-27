Токаев отметил объединяющую роль русского языка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 ноября 2024 года на брифинге по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Акорде отметил объединяющую роль русского языка во взаимоотношениях двух стран, сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что треть всех обучающихся в школах Казахстана детей получает образование на русском языке.

"В Казахстане мы придаем большое значение данному вопросу, и именно поэтому я предложил учредить международную организацию по русскому языку. Другой важной темой переговоров стала поддержка соотечественников, проживающих на территории Казахстана и России. Здесь важное значение имело бы подписание меморандума о сотрудничестве между фондом "Отандастар" и Россотрудничеством. Переговоры на эту тему ведутся", –сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что подобные договоренности играют особую роль в укреплении взаимопонимания между народами Казахстана и России и находят широкий отклик общественности.

Президент России Владимир Путин дал высокую оценку повсеместному и свободному использованию русского языка в Казахстане. Он сообщил, что руководство Казахстана всячески поддерживает русский язык и выразил признательность президенту за инициативу учреждения международной организации по русскому языку.

"Россия оказывает содействие в строительстве в Казахстане новых русскоязычных школ и в целом повышению качества образования на русском языке. Еще три таких школы мы планируем открыть в Казахстане в ближайшее время", – сказал Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что Казахстан впервые вошел в пятерку крупнейших торговых партнеров России.

