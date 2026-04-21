Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в Астану
Сегодня, 21 апреля 2026 года, глава Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в столицу Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Известно, что Рахмон прибыл в Астану для участия в Региональном экологическом саммите-2026, который пройдет в столице 22-24 апреля.
Пресс-служба правительства Казахстана также опубликовала ряд фотографий из аэропорта.
Ранее в Астану прилетел с государственным визитом президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.
