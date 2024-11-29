Токаев поручил Балаевой взять на контроль подготовку к 80-летию Победы

Сегодня, 29 ноября 2024 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и информации Аиду Балаеву. Президент заслушал отчет и дал ряд поручений, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Акорды, Балаева проинформировала президента об осуществленных министерством в 2024 году мерах в сферах культуры, информации, гражданского общества, религии, межэтнических отношений, молодежной политики и креативных индустрий, семейно-демографической сферы, архивов и библиотечного дела, а также о планах ведомства на 2025 год:

в этом году казахское искусство впервые было представлено на всемирно известных арт-площадках: Венецианской биеннале, Музее азиатских искусств Гиме;

издательская продукция Казахстана была продемонстрирована на крупнейшей в мире Франкфуртской книжной ярмарке;

важным проектом с точки зрения продвижения истории, культуры и традиций страны стал запуск информационно-просветительской платформы Qazaq сulture на восьми языках;

также ярким культурно-массовым событием стали церемонии открытия и закрытия V Всемирных игр кочевников в Астане.

Кроме того, министр доложила о работе министерства в сфере законотворчества. В 2024 году в Казахстане был принят новый закон о СМИ, направленный на повышение статуса журналиста.

Еще в Парламенте рассматриваются поправки в законодательство, направленные на обеспечение прямого финансирования киностудии "Казахфильм".

Также рассказала о поддержке развития волонтерского движения:

по сравнению с 2022 годом количество активных добровольцев увеличилось до 240 тыс. человек;

ежегодно реализуются более 50 волонтерских проектов, 7 казахстанских волонтеров направлены в структуры ООН.

Дополнительно сообщила, что разработан пакет мер поддержки креативных индустрий, который включает создание Фонда креативных индустрий, расширение компетенций центральных и местных исполнительных органов:

введен специальный налоговый режим для субъектов креативной индустрии;

с начала года в стране открыты 10 креативных центров и хабов.

"Президент поручил взять на особый контроль ход подготовки к таким юбилейным датам и знаковым событиям следующего года, как 30-летие Ассамблеи народа Казахстана, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Съезд лидеров мировых и традиционных религий", – отмечено в завершении публикации.

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25 ноября 2024 года президент провел встречу с министром внутренних дел Ержаном Саденовым: президент был проинформирован о криминогенной обстановке в стране. В тот же день главе государства доложили о новых подходах к соцподдержке населения. Затем Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова. Он отчитался о деятельности оборонного ведомства за год.