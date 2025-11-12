Токаев рассказал Матвиенко о переговорах с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 12 ноября 2025 года, провел встречу с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы с Матвиенко глава государства подчеркнул, что рассматривает свой визит как рубежное событие.

"Действительно, нынешний визит имеет особое значение в истории наших взаимоотношений, поскольку выводит стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими странами на новый уровень". Касым-Жомарт Токаев

Также Токаев поделился впечатлениями о состоявшейся накануне беседе с президентом России Владимиром Путиным и рассказал о повестке предстоящих переговоров официальных делегаций двух стран:

"Вчера с Владимиром Владимировичем мы в приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом. Обсудили очень многие вопросы двустороннего сотрудничества и международной ситуации".

Фото: akorda.kz

В свою очередь Валентина Матвиенко выразила признательность президенту Казахстана за возможность встретиться. По ее словам, в России придают очень большое значение его государственному визиту.

"Я знаю, что шла очень большая, основательная подготовка визита. Подготовлены очень серьезная программа и пакет межгосударственных документов, которые будут подписываться лидерами наших государств. Я внимательно прочла вашу авторскую статью в "Российской газете". Вы знаете, ни добавить, ни убавить, что касается российско-казахстанских отношений. Настолько глубоко, настолько содержательно, настолько душевно изложены их история, настоящее и будущее", – отметила председатель Совета Федерации.

Материал по теме Накануне визита в Москву вышла статья Токаева в "Российской газете"

Далее собеседники обсудили актуальные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия законодательных органов.

Подчеркнута важность качественного законодательного сопровождения всех достигнутых на высшем уровне договоренностей и тесной координации усилий парламентов Казахстана и России.

Фото: akorda.kz

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев и Валентина Матвиенко ознакомились с фотовыставкой, посвященной казахстанско-российским межгосударственным и межпарламентским отношениям.

Фото: akorda.kz

До этой встречи Токаев возложил цветы к памятнику-мемориалу "Могила неизвестного солдата".

Президент Казахстана прибыл в Россию с государственным визитом 11 ноября 2025 года. В этот же день в Кремле прошла неформальная встреча президентов Путина и Токаева, которая длилась более 2,5 часа.