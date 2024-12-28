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Политика

Сейилбек Нурымбетов стал главой нового комитета в Министерстве водных ресурсов

Сейилбек Нурымбетов назначение, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 12:50 Фото: primeminister.kz
Сегодня, 28 декабря 2024 года, стало известно, что Сейилбек Нурымбетов возглавил новый комитет в Министерстве водных ресурсов и ирригации, сообщает Zakon.kz.

Об этом назначении говорится на сайте главы правительства:

"Приказом министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нурымбетов Сейилбек Сергазыулы назначен на должность председателя Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов министерства".

Сейилбек Нурымбетов родился в 1983 году в Кызылординской области.

Окончил Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К. Тимирязева.

Трудовую деятельность начал в 2006 году и.о. ведущего специалиста Департамента сельского хозяйства Кызылординской области.

В 2010-2011 гг. – инженер КГУ "Водное хозяйство Кызылорда".

2011-2020 гг. – ведущий специалист, главный специалист, руководитель отдела, заместитель руководителя Управления, руководитель Управления сельского хозяйства Кызылординской области.

2020-2023 гг. – руководитель Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов.

В 2023 г. – заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов РК.

С декабря 2023 года по настоящее время – руководитель проекта Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

Что касается нового комитета, то он был создан 15 июля 2024 года и будет бороться с незаконным использованием воды и искажением данных ее учета, а также с противоправной хозяйственной деятельностью на водных объектах страны.

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Ранее мы рассказывали, что в Казахстане усилят борьбу с "черным рынком" воды.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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