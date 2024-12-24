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Спорт

Новый глава КФФ сделал первое назначение

Футбол Глава Дирекции, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 14:10 Фото: kff.kz
24 декабря известный казахстанский футбольный специалист Гани Кайназаров покинул пост президента QFL и в третий раз вернулся на должность директора Департамента национальных сборных команд КФФ, сообщает Zakon.kz.

Назначение Гани Кайназарова на эту должность стало первым решением нового президента КФФ – Марата Омарова.

Экс-футболист ранее уже дважды работал на этом посту, в 2016-2017 и 2022-2024 годах, передает kff.kz. За время его руководства сборная Казахстана добилась значительных успехов. В 2016 году она достигла рекордного 83-го места в рейтинге FIFA, наивысшего в истории национальной команды. А в 2023 году установила новый рекорд, набрав 18 очков в отборочном цикле Евро-2024.

В бытность игроком Кайназаров выступал за "Тараз", "Кайрат" и сборную Казахстана.

После завершения карьеры он занимал руководящие должности в ФК "Тараз" и "Астана".

20 декабря в Астане прошли выборы нового главы Казахстанской федерации футбола (КФФ). По итогам конференции КФФ на этот пост был избран Марат Омаров.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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