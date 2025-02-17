Кто еще претендовал на должность акима ВКО
По данным пресс-службы главы правительства, премьер-министр Олжас Бектенов и руководитель Администрации президента Айбек Дадебай приняли участие в собрании депутатов маслихатов Восточно-Казахстанской области.
В ходе собрания депутатам было зачитано письмо Касым-Жомарта Токаева о выдвижении на должность акима Восточно-Казахстанской области двух кандидатов – первого заместителя акима ВКО Нурымбета Сактаганова и акима Уланского района ВКО Армана Бекбосынова.
Нурымбет Сактаганов, фото: primeminister.kz
Арман Бекбосынов, фото: primeminister.kz
По результатам открытого голосования депутатами поддержана кандидатура Нурымбета Сактаганова, за него проголосовали 107 из 148 депутатов, за Армана Бекбосынова свои голоса отдал 41 депутат.
Затем главой государства был подписан указ о назначении акимом Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова.
Фото: primeminister.kz
Представляя нового акима, премьер-министр обозначил перспективные направления, реализация которых позволит обеспечить занятость населения и даст импульс развитию экономики региона.
Напомним, что 14 февраля 2025 года Ермека Кошербаева освободили от должности акима ВКО. Он возглавлял регион с 16 июня 2023 года. Теперь Кошербаев является заместителем премьер-министра Казахстана.