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Политика

Кто еще претендовал на должность акима ВКО

Кто еще претендовал на должность акима ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 13:48 Фото: primeminister.kz
Сегодня, 17 февраля 2025 года, новым акимом Восточно-Казахстанской области стал Нурымбет Сактаганов. На эту должность также претендовал Арман Бекбосынов, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы главы правительства, премьер-министр Олжас Бектенов и руководитель Администрации президента Айбек Дадебай приняли участие в собрании депутатов маслихатов Восточно-Казахстанской области.

В ходе собрания депутатам было зачитано письмо Касым-Жомарта Токаева о выдвижении на должность акима Восточно-Казахстанской области двух кандидатов – первого заместителя акима ВКО Нурымбета Сактаганова и акима Уланского района ВКО Армана Бекбосынова.

Кто еще претендовал на должность акима ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 13:48

Нурымбет Сактаганов, фото: primeminister.kz

Кто еще претендовал на должность акима ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 13:48

Арман Бекбосынов, фото: primeminister.kz

По результатам открытого голосования депутатами поддержана кандидатура Нурымбета Сактаганова, за него проголосовали 107 из 148 депутатов, за Армана Бекбосынова свои голоса отдал 41 депутат.

Затем главой государства был подписан указ о назначении акимом Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова.

Фото: primeminister.kz

Представляя нового акима, премьер-министр обозначил перспективные направления, реализация которых позволит обеспечить занятость населения и даст импульс развитию экономики региона.

Напомним, что 14 февраля 2025 года Ермека Кошербаева освободили от должности акима ВКО. Он возглавлял регион с 16 июня 2023 года. Теперь Кошербаев является заместителем премьер-министра Казахстана.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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