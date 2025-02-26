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Политика

О чем Бектенов проинформировал Токаева

О чем Бектенов проинформировал Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 15:00 Фото: akorda.kz
Сегодня, 26 февраля 2025 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Олжаса Бектенова. Об этом стало известно из сайта Акорды, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о социально-экономическом развитии страны и повышении эффективности деятельности правительства.

Президент был ознакомлен с ходом исполнения поручений по диверсификации и стимулированию роста экономики через масштабную программу поддержки реального сектора и модернизации инфраструктуры. Премьер-министр также рассказал о прохождении отопительного сезона, подготовке к весенне-полевым работам и паводковому периоду.

Кроме того, глава государства был проинформирован о работе правительства по внедрению современных цифровых методов управления для содействия развитию бизнеса и привлечения частных инвестиций.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поручил Олжасу Бектенову активизировать усилия, направленные на обеспечение роста и диверсификацию экономики. Отмечена важность системной деятельности по решению задач, касающихся инфраструктурного развития, модернизации энергетики и коммунального хозяйства.

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Предыдущая встреча президента Казахстана с главой правительства состоялась 17 декабря 2024 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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