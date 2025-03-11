Крушение самолета близ Актау: Ильхам Алиев и народ Азербайджана поблагодарили Казахстан

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, прибывшего в Астану с официальным визитом. Об этом 11 марта 2025 года рассказали в пресс-службе нашего президента, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя гостя, Касым-Жомарт Токаев отметил значимость данной встречи для дальнейшего укрепления многогранных межгосударственных связей.

"Ваш визит имеет большое значение с точки зрения дальнейшего продвижения нашего сотрудничества с братским Азербайджаном. Отношения с Азербайджаном для нас имеют очень важное значение. Мы рассматриваем вашу страну в качестве надежного стратегического партнера и союзника", – подчеркнул президент.

В свою очередь министр иностранных дел Азербайджана выразил благодарность за традиционно теплый прием и подчеркнул динамичное развитие двусторонних отношений.

Пользуясь случаем, Джейхун Байрамов выразил благодарность казахстанской стороне от имени президента Ильхама Алиева и народа Азербайджана за оперативное содействие в связи с трагедией, связанной с крушением самолета азербайджанских авиалиний в Актау.

Фото: akorda.kz

В ходе встречи обсуждались вопросы реализации крупных стратегических проектов, включая прокладку волоконно-оптической линии связи и глубоководного электрокабеля по дну Каспийского моря.

Также были рассмотрены перспективы дальнейшего взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, цифровизации, транзита и транспорта.

Фото: akorda.kz

Ранее Касым-Жомарт Токаев впервые принял Берика Уали в должности акима области Абай.

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