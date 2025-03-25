Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Греции Константиноса Тасуласа с Днем независимости, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением констатировал, что основанное на дружбе и взаимопонимании многогранное сотрудничество между Астаной и Афинами крепнет с каждым годом. Глава государства выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям отношения двух стран будут и впредь развиваться по восходящей линии", – говорится в сообщении, опубликованном 25 марта 2025 года.

Президент Казахстана пожелал Константиносу Тасуласу успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному греческому народу – процветания и благополучия.

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