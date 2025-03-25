#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
502.83
545.37
5.95
Политика

Токаев поздравил президента Греции

Токаев поздравил президента Греции, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 11:43 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Греции Константиноса Тасуласа с Днем независимости, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением констатировал, что основанное на дружбе и взаимопонимании многогранное сотрудничество между Астаной и Афинами крепнет с каждым годом. Глава государства выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям отношения двух стран будут и впредь развиваться по восходящей линии", – говорится в сообщении, опубликованном 25 марта 2025 года.

Президент Казахстана пожелал Константиносу Тасуласу успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному греческому народу – процветания и благополучия.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 11:43
Токаев поздравил с Наурызом лидеров нескольких стран

23 марта 2025 года Касым-Жомарт Токаев поздравил Кирсти Ковентри с избранием на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
О чем по телефону договорились президенты Казахстана и Израиля
Политика
14:53, 20 марта 2025
О чем по телефону договорились президенты Казахстана и Израиля
К этим людям есть ряд моральных вопросов – политолог о получателях иностранных грантов
Политика
15:30, 19 марта 2025
К этим людям есть ряд моральных вопросов – политолог о получателях иностранных грантов
Кошанов: Диктатура закона и порядка меняет страну и общество
Политика
11:31, 19 марта 2025
Кошанов: Диктатура закона и порядка меняет страну и общество
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: