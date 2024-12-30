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Политика

Токаев выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Южной Корее

Касым-Жомарт Токаев, подписание, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 16:43 Фото: akorda.kz
Сегодня, 30 декабря 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования исполняющему обязанности президента Кореи Чой Сан Моку, сообщает Zakon.kz.

Согласно содержанию телеграммы, Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета в аэропорту Муан.

Президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

29 декабря 2024 года пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Jeju Air разбился при посадке в международном аэропорту Муана в Южной Корее. Всего на борту лайнера, возвращавшегося из Бангкока, находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. 

Позднее стало известно, что двух человек (пассажира и стюардессу) удалось спасти, остальные считаются погибшими. Большинство пассажиров были южнокорейцами, на борту также были два гражданина Таиланда. В МИД Казахстана сообщили, что казахстанцев на борту не было.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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