Партнерство Астаны и Ташкента укрепляет стабильность в ЦА – пресс-секретарь президента РК

Советник – пресс-секретарь президента Руслан Желдибай 30 марта сделал заявление после неформальной встречи глав Казахстана и Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале Желдибай отметил, что состоявшаяся в Алматы неформальная встреча президентов Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева стала важным шагом в сближении братских народов Казахстана и Узбекистана.

"Главы государств не в первый раз общаются в подобном формате: в 2023 году они встречались в Шымкенте, а в 2024 году — в Хиве. Регулярный характер встреч свидетельствует о высоком уровне взаимопонимания и доверия, установившемся между президентами. Переговоры в Алматы стали успешными и весьма содержательными. Главы государств затронули ключевые вопросы торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-логистического сотрудничества. Отдельное внимание было уделено региональной повестке", – написал он.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что несмотря на то что изначально в планах не было подписания каких-либо соглашений, президенты отдали ряд поручений профильным вице-премьерам и министрам. В частности, речь шла о расширении товарооборота, наращивании транспортного сообщения, укреплении связей между регионами.

"По многим поручениям обозначены конкретные сроки, и отчет правительственные чиновники должны будут представить уже к следующей встрече лидеров. Насыщенной выдалась вся программа пребывания глав государств в Алматы. Неподдельный интерес Шавката Мирзиёева вызвали достижения Казахстана в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта. Глава Узбекистана подолгу останавливался у каждого стенда выставки AlmatyFair.ai, расспрашивал о деталях, особенностях различных IT-решений. Как известно, наша страна входит в число мировых лидеров по развитию GovTech и FinTech. Астана готова делиться опытом с Ташкентом", – сообщил пресс-секретарь.

По его мнению, весьма символичным стало посещение главами государств выставки художников Абылхана Кастеева и Урала Тансыкбаева.

"Здесь особый интерес представляет личность Урала Тансыкбаева — этнического казаха, родившегося в Ташкенте и ставшего одним из основоположников узбекской живописи и графики. Его работы из целого ряда музеев Узбекистана впервые были столь масштабно представлены казахскому зрителю. Эта выставка, которую, кстати, ранее открыла Саида Мирзиёева, помощник президента Узбекистана, стала подлинным примером общности культур наших народов. Безусловно, подобные мероприятия должны получить свое продолжение", – добавил Желдибай.

В целом рабочий визит Шавката Мирзиёева в Алматы оказался весьма насыщенным и результативным.

"У наших стран есть совместные планы и, самое главное, добрая воля и поддержка двух президентов. Тесные контакты Астаны и Ташкента уже стали драйвером укрепления межгосударственных связей и поддержания стабильности по всей Центральной Азии. Не случайно глава нашего государства подчеркнул, что от того, как складываются взаимоотношения между нашими странами, в значительной степени зависит и ситуация во всем регионе", – отметил пресс-секретарь.

Он уверен, что неформальные встречи президентов, которые уже стали традиционными, и впредь будут наполнять новым содержанием казахско-узбекские отношения, подчеркивая их поистине братский, дружественный и союзнический характер.

29 марта Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев провели в Алматы неформальную встречу и посетили ряд объектов города. Позже глава Казахстана тепло проводил президента Узбекистана в аэропорту Алматы.

