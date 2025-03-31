Какие важные документы подписали Казахстан и Словения
Фото: akorda.kz
Сегодня, 31 марта 2025 года, по итогам переговоров президенты Казахстана и Словении приняли Совместное заявление, сообщает Zakon.kz.
Кроме того, по данным Акорды, члены официальных делегаций обменялись следующими документами:
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Словения в области образования и науки.
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством экономики, туризма и спорта Республики Словения о сотрудничестве в области туризма.
- Меморандум о взаимопонимании между Внешнеторговой палатой Казахстана и Торгово-промышленной палатой Словении.
Фото: akorda.kz
31 марта 2025 года президент Словении Наташа Пирц-Мусар прибыла в Казахстан с официальным визитом. Как ее встретили в Акорде, можно посмотреть здесь.
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Затем состоялись переговоры президентов Казахстана и Словении в узком формате.
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