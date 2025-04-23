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Политика

Токаев принял министра из Хорватии

Токаев, прием, министр из Хорватии, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 15:08 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 апреля 2025 года принял министра иностранных и европейских дел Хорватии Гордана Грлич-Радмана. Президент подчеркнул, что визит министра является свидетельством стремления Хорватии придать новый импульс двусторонним отношениям, сообщает Zakon.kz.

Также он выразил уверенность в том, что взаимодействие Казахстана и Хорватии будет и далее развиваться в духе взаимного доверия и конструктивного диалога.

Президент в продолжении разговора с удовлетворением отметил рост интереса хорватских компаний к казахстанскому рынку, в том числе в таких сферах, как энергетика, инфраструктура, фармацевтика и пищевая промышленность.

Фото: akorda.kz

Было отмечено, что на сегодняшний день в Казахстане успешно работают более 30 компаний с хорватским участием, включая такие известные бренды, как Pliva и Podravka.

В заключительной части Касым-Жомарт Токаев приветствовал участие представительной делегации Хорватии в проходящем сегодня казахско-хорватском бизнес-форуме, отметив, что достигнутые соглашения будут способствовать расширению торгово-инвестиционного сотрудничества.

Ранее Токаев принял главнокомандующего сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана генерала Асима Мунира. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в оборонной сфере и военном образовании, а также развитие связей двух стран.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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