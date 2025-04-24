Ищут личную выгоду: Токаев о популистах и политиканах

По словам Касым-Жомарта Токаева, на фоне острейшего кризиса доверия в мире наблюдается возврат к экстремистским идеологиям и популизму, усиление эскалации радикальной риторики, девальвации международного права, эрозии ключевых международных институтов, сообщает Zakon.kz.

Об этом президент заявил 24 апреля 2025 года на XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Поэтому, по словам Токаева, Казахстан последовательно настаивает на приверженности Уставу ООН, на ее реформе.

"Наша страна предпринимает большие усилия для наведения "прочных мостов" дружбы и сотрудничества между различными странами и регионами, развития диалога цивилизаций. Более двадцати лет в Казахстане раз в три года собираются представители всех ключевых конфессий. Осенью этого года запланировано проведение очередного VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий". Касым-Жомарт Токаев

Сегодня, как считает глава Казахстана, мир остро нуждается в созидательной повестке и больших проектах, нацеленных на всеобщий прогресс.

"Чтобы не скатиться в пучину хаоса, мировому сообществу наций придется искать точки соприкосновения, идти на сложные решения и компромиссы. Неприятие, непонимание возникают тогда, когда нет диалога. Убежден, что текущие фундаментальные вызовы можно преодолеть только благодаря широкому международному взаимодействию. По сути, это единственный способ решения глобальных проблем в современном тесно взаимосвязанном мире. Поэтому оздоровить международную ситуацию, снизить градус напряженности могут только конструктивные переговоры и постоянные контакты на основе прагматизма и взаимного уважения, без старших и младших, без двойных стандартов и навязывания какого-то единого мнения". Касым-Жомарт Токаев

Далее Токаев сказал, что мир вступил в период глубокой неопределенности.

"В условиях глобальной нестабильности нам крайне важно неуклонно следовать своим стратегическим курсом. Мы продолжим реализацию намеченных масштабных проектов. Мы будем привлекать инвестиции и укреплять промышленный потенциал страны. Нам нужно действовать прагматично и рационально, исходя из складывающейся обстановки и наших долгосрочных целей развития. И еще, надо четко понимать, что такие сложные ситуации всегда пытаются цинично использовать в своих корыстных целях разного рода популисты и политиканы". Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, будет нелегко.

"Нас ждут непростые времена, но поводов для паники нет. Я не раз говорил и хочу повторить вновь: и эти трудности останутся в прошлом. Мы всегда преодолевали трудности и вызовы, выстоим и в этот раз, просто нам надо быть более собранными и сфокусированными. Любые масштабные кризисы сопровождаются не только потрясениями и потерями, но и открывают широкие возможности, которыми важно правильно и вовремя воспользоваться. Нам нужно опираться только на собственные силы, мобилизовать все ресурсы, сосредоточиться на созидательных действиях, а не бессмысленных рассуждениях. Залог нашего успеха – ответственность каждого и всеобщая солидарность". Касым-Жомарт Токаев

Материал по теме Празднуют Наурыз и скучают по Родине – Токаев о соотечественниках за рубежом

Также сегодня Токаев заявил, что в стране никогда не было дискриминации людей по этническому, языковому или религиозному признаку. По его словам, всем гражданам предоставлены равные возможности.