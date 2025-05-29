Новый аким Алматы встретился с президентом Бундесрата Германии
Фото: акимат Алматы
Сегодня, 29 мая 2025 года, состоялась встреча акима Алматы Дархана Сатыбалды с президентом Бундесрата Германии, премьер-министром федеральной земли Саар Анке Релингер, сообщает Zakon.kz.
На встрече обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в сферах экономики, здравоохранения, экологии, образования и культуры.
"Особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического взаимодействия. Германия остается одним из ключевых экономических партнеров Алматы: в городе действует более 370 предприятий с участием немецкого капитала", – отметили в акимате южной столицы.
В рамках встречи также рассмотрели вопрос организации программ обмена и практического обучения для казахстанских врачей в ведущих университетских клиниках Германии, внедрение опыта Германии в сфере реабилитационной медицины.
В завершение встречи стороны договорились об укреплении партнерских отношений и дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.
Утром 24 мая Токаев подписал указ об освобождении Ерболата Досаева от должности акима Алматы. Он занимал этот пост с 31 января 2022 года. На смену ему пришел Дархан Сатыбалды.
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