Новый аким Алматы встретился с президентом Бундесрата Германии

Сегодня, 29 мая 2025 года, состоялась встреча акима Алматы Дархана Сатыбалды с президентом Бундесрата Германии, премьер-министром федеральной земли Саар Анке Релингер, сообщает Zakon.kz.

На встрече обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в сферах экономики, здравоохранения, экологии, образования и культуры.

"Особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического взаимодействия. Германия остается одним из ключевых экономических партнеров Алматы: в городе действует более 370 предприятий с участием немецкого капитала", – отметили в акимате южной столицы.

В рамках встречи также рассмотрели вопрос организации программ обмена и практического обучения для казахстанских врачей в ведущих университетских клиниках Германии, внедрение опыта Германии в сфере реабилитационной медицины.

В завершение встречи стороны договорились об укреплении партнерских отношений и дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.

Утром 24 мая Токаев подписал указ об освобождении Ерболата Досаева от должности акима Алматы. Он занимал этот пост с 31 января 2022 года. На смену ему пришел Дархан Сатыбалды.