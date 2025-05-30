"Мы найдем решение": Токаев пообещал поддержку итальянскому бизнесу в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони сегодня, 30 мая 2025 года, провели переговоры в расширенном формате, передает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Джорджи Мелони – большая честь для Казахстана.

"Еще раз хочу выразить свою благодарность за то, что вы приняли мое приглашение приехать сюда. На данный момент у нас уже прошли очень продуктивные переговоры по различным вопросам, касающимся нашего двустороннего взаимодействия и международной повестки. Я уверен, что это станет сильным импульсом для развития наших двусторонних отношений в самых разных сферах. Уверен, что эти связи, эти узы будут и дальше укрепляться. Мы придаем большое внимание развитию торговли между нашими странами", – озвучил глава государства.

По его словам, Италия является третьим торговым партнером Казахстана и первым – среди стран Европейского союза.

"Товарооборот достиг 20 млрд долларов. Но это не предел. Существует множество возможностей для дальнейшего увеличения объемов торговли. Мы высоко ценим тот факт, что большое количество итальянских компаний успешно работают на нашем рынке. Мое правительство осведомлено об этом, и мы готовы предоставлять определенные преференции вашим компаниям – независимо от того, крупная это компания или небольшое предприятие. Если у них возникают какие-либо трудности на нашем рынке – пожалуйста, сообщите мне. Мы обязательно найдем решение", – дополнил Касым-Жомарт Токаев.

Президент уверен в том, что не должно быть никаких препятствий для развития сотрудничества между странами в различных сферах.

"Мы ценим ваше намерение и приверженность итальянского правительства, которое вы возглавляете, к установлению тесных отношений с Казахстаном не только в торгово-инвестиционной сфере, но и в рамках взаимодействия между нашими парламентами. Мы придаем большое значение этому обмену в различных областях. Я считаю, ваш визит очень важен с точки зрения придания нового импульса нашему сотрудничеству. У меня нет никаких сомнений, что Казахстан и Италия будут и дальше выступать как надежные партнеры на международной арене, укрепляя свои позиции как стратегические партнеры", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Казахстан с официальным визитом 29 мая 2025 года. Глава государства Касым-Жомарт Токаев тепло встретил ее в столичном аэропорту, где они провели короткую беседу.

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30 мая высокая гостья выступила на специальной сессии Международного форума Астана (Astana International Forum, AIF), где перечислила цели своего визита в Казахстан.