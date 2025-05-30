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Политика

Токаев и Бердымухамедов подтвердили готовность к совместным проектам

Токаев и Бердымухамедов, переговоры, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 17:10 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Глава Казахстана отметил, что его участие в первом саммите "Центральная Азия – Италия" имеет важное значение, сообщает Zakon.kz.

По его мнению, сегодня сотрудничество между Астаной и Ашхабадом развивается по восходящей и демонстрирует положительную динамику по многим ключевым отраслям.

"Пользуясь возможностью, хотел бы отметить наше особое внимание к развитию сотрудничества с вашим государством. Мы рассчитываем на достижение конкретных результатов в ходе нашего экономического взаимодействия. Связи и в других областях развиваются достаточно успешно. Прежде всего, это культурно-гуманитарная сфера. Перспективы взаимовыгодных связей достаточно хорошие при том понимании, что будут предприниматься обоюдные усилия по конкретным проектам, которые уже сейчас стоят в повестке дня".Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

В свою очередь президент Туркменистана выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за гостеприимство и пожелал ему успешного проведения саммита "Центральная Азия – Италия".

"Страны Центральной Азии и Италия впервые проводят переговоры в таком формате на высшем уровне. Уверен, что итоги саммита будут способствовать дальнейшему расширению и укреплению сотрудничества между нашими государствами", – отметил Сердар Бердымухамедов.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев передал теплые слова приветствия председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову и пожелал дальнейших успехов в его ответственной деятельности.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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