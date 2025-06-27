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Политика

В 2026 году председательство в ВЕЭС переходит к Казахстану

Касым-Жомарт Токаев, Минск, визит, участие, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 17:15 Фото: akorda.kz
Сегодня, 27 июня 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, сообщает Zakon.kz.

Известно, что на встрече были обсуждены актуальные вопросы развития торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС, а также перспективы дальнейшего наращивания взаимодействия в таких ключевых направлениях, как промышленность, транспорт и логистика, аграрный сектор, цифровизация и искусственный интеллект.

В ходе заседания выступили президент Ирана Масуд Пезешкиан (в формате видеообращения), президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, а также первый заместитель премьер-министра Монголии Учрал Ням-Осорын.

Примечательно, что в следующем году председательство в ВЕЭС переходит к Казахстану.

В завершение был подписан ряд документов, в том числе соглашения о торговле с Монголией и об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами.

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, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 17:15
Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

26 июня 2025 года Касым-Жомарт Токаев прибыл в столицу Беларуси – Минск – для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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