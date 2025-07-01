Токаев поздравил генерал-губернатора Канады

Сегодня, 1 июля 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления генерал-губернатору Мэри Саймон по случаю национального праздника – Дня Канады, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в пресс-службе Акорды, глава государства отметил, что этот знаменательный день свидетельствует об единстве и сплоченности канадского народа, а также служит основой для устойчивого развития страны и обеспечения высокого уровня жизни граждан.

Глава государства пожелал генерал-губернатору успехов в ее ответственной деятельности, а народу Канады – благополучия и процветания.

Немного позднее Токаев поздравил президента Руанды Поля Кагаме с Днем Независимости:

"Мы считаем вашу страну одним из наших надежных и важных партнеров на африканском континенте. В этой связи с особым удовлетворением отмечаю, что отношения дружбы и взаимопонимания между Казахстаном и Руандой строятся на прочной основе и имеют большой потенциал".

Фото: akorda.kz

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Ранее Токаев принял генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева. На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимодействия в рамках ШОС.