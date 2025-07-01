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Политика

Токаев поздравил генерал-губернатора Канады

Токаев, Казахстан, Канада, поздравление, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 15:30 Фото: akorda.kz
Сегодня, 1 июля 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления генерал-губернатору Мэри Саймон по случаю национального праздника – Дня Канады, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в пресс-службе Акорды, глава государства отметил, что этот знаменательный день свидетельствует об единстве и сплоченности канадского народа, а также служит основой для устойчивого развития страны и обеспечения высокого уровня жизни граждан.

Глава государства пожелал генерал-губернатору успехов в ее ответственной деятельности, а народу Канады – благополучия и процветания.

Немного позднее Токаев поздравил президента Руанды Поля Кагаме с Днем Независимости:

"Мы считаем вашу страну одним из наших надежных и важных партнеров на африканском континенте. В этой связи с особым удовлетворением отмечаю, что отношения дружбы и взаимопонимания между Казахстаном и Руандой строятся на прочной основе и имеют большой потенциал".

Фото: akorda.kz

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Токаев направил телеграмму президенту Конго

Ранее Токаев принял генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева. На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимодействия в рамках ШОС.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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