Токаев поздравил нового генерал-губернатора Канады

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму генерал-губернатору Канады Луизе Арбур. Об этом 10 июня 2026 года сообщили в Акорде, передает Zakon.kz.

Президент поздравил нового генерал-губернатора Канады Луизу Арбур с официальным вступлением в должность и пожелал успехов в ответственной государственной деятельностии, а народу Канады – благополучия и процветания.

"Касым-Жомарт Токаев подчеркнул приверженность Казахстана укреплению многогранного партнерства с Канадой и выразил готовность к тесному взаимодействию в интересах народов двух стран", – рассказали в Акорде.

9 июня, Токаев поздравлял Абдаллу II бен аль-Хусейна и его соотечественников с государственным праздником Иордании – Днем восшествия на престол короля.