Токаев поздравил нового генерал-губернатора Канады
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму генерал-губернатору Канады Луизе Арбур. Об этом 10 июня 2026 года сообщили в Акорде, передает Zakon.kz.
Президент поздравил нового генерал-губернатора Канады Луизу Арбур с официальным вступлением в должность и пожелал успехов в ответственной государственной деятельностии, а народу Канады – благополучия и процветания.
"Касым-Жомарт Токаев подчеркнул приверженность Казахстана укреплению многогранного партнерства с Канадой и выразил готовность к тесному взаимодействию в интересах народов двух стран", – рассказали в Акорде.
9 июня, Токаев поздравлял Абдаллу II бен аль-Хусейна и его соотечественников с государственным праздником Иордании – Днем восшествия на престол короля.
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