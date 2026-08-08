Король Бельгии направил телеграмму Токаеву

8 августа 2026 года король Бельгии Филипп направил ответное послание Касым-Жомарту Токаеву, сообщает Zakon.kz.

В своей телеграмме король бельгийцев Филипп выразил искреннюю признательность президенту нашей страны за теплые пожелания в честь Национального дня Бельгии, пишет Акорда.

Король Филипп также отметил, что с нетерпением ожидает предстоящего в этом году государственного визита в Казахстан по приглашению главы государства.

21 июля Токаев поздравил короля бельгийцев и напомнил о визите в Брюссель.