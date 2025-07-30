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Политика

Токаев направил телеграмму королю Марокко

телеграмма, Токаев, поздравление, король Марокко, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 14:33 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Мухаммеда VI и его соотечественников с национальным праздником Королевства Марокко – Днем Трона, сообщает Zakon.kz.

В своей телеграмме за 30 июля 2025 года президент отметил положительную динамику в развитии казахско-марокканского сотрудничества и выразил уверенность в том, что стороны и далее будут прилагать усилия для расширения всестороннего партнерства.

Днем ранее, 29 июля, завершился визит Токаева в Турцию.

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 14:33
Президент Турции посвятил Токаеву серию публикаций и назвал его "дорогим братом"

О том, как Токаева торжественно встретили в президентском дворце Анкары, можно посмотреть по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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