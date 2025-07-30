Токаев направил телеграмму королю Марокко
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Мухаммеда VI и его соотечественников с национальным праздником Королевства Марокко – Днем Трона, сообщает Zakon.kz.
В своей телеграмме за 30 июля 2025 года президент отметил положительную динамику в развитии казахско-марокканского сотрудничества и выразил уверенность в том, что стороны и далее будут прилагать усилия для расширения всестороннего партнерства.
Днем ранее, 29 июля, завершился визит Токаева в Турцию.
О том, как Токаева торжественно встретили в президентском дворце Анкары, можно посмотреть по этой ссылке.
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