Токаев направил телеграмму королю Марокко

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Мухаммеда VI и его соотечественников с национальным праздником Королевства Марокко – Днем Трона, сообщает Zakon.kz.

В своей телеграмме за 30 июля 2025 года президент отметил положительную динамику в развитии казахско-марокканского сотрудничества и выразил уверенность в том, что стороны и далее будут прилагать усилия для расширения всестороннего партнерства.

Днем ранее, 29 июля, завершился визит Токаева в Турцию.

Материал по теме Президент Турции посвятил Токаеву серию публикаций и назвал его "дорогим братом"

О том, как Токаева торжественно встретили в президентском дворце Анкары, можно посмотреть по этой ссылке.