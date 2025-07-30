#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
542.03
627.29
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
542.03
627.29
6.66
Политика

Президент Турции посвятил Токаеву серию публикаций и назвал его "дорогим братом"

Токаев и Эрдоган, соцсети, визит, обсуждение, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 13:36 Фото: akorda.kz
По приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с двухдневным визитом посетил Турцию. Пресс-служба Акорды 28 и 29 июля активно публиковала кадры с места событий. Эрдоган также разместил несколько постов на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 13:36
Акорда показала торжественную встречу Токаева в президентском дворце Анкары

Мы уже рассказывали, что Токаев посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка, а после провел ряд важных встреч.

Затем президенты провели пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 13:36
Токаев: Наши граждане искренне уважают президента Турции и весь турецкий народ

Также одним из знаменательных событий стало награждение Токаева высшей государственной наградой Турецкой Республики – орденом Devlet Nişanı.

Сам же Эрдоган на странице в Instagram, на которую подписаны почти 12 млн человек, заявил, что с момента вступления Токаева в должность Казахстан проявляет устойчивую приверженность развитию сотрудничества.

"Президент Казахстана, мой дорогой брат Токаев, с первого дня своего вступления в должность демонстрирует, что является близким другом Турции, благодаря своим решительным шагам", – говорится в подписи к одному из посту.

Также президент Турции заявил:

"Казахстан продлил срок освобождения от визы для граждан Турции до 90 дней. Благодарю моего дорогого брата Токаева за это решение".

Стоит отметить, что в рамках официального визита были подписаны 18 межправительственных и межведомственных документов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Токаев: Астана и Анкара придерживаются общих позиций по вопросам безопасности
Политика
23:22, 29 июля 2025
Токаев: Астана и Анкара придерживаются общих позиций по вопросам безопасности
Токаева наградили высшей государственной наградой Турции
Политика
23:02, 29 июля 2025
Токаева наградили высшей государственной наградой Турции
Эрдоган назвал переговоры с Токаевым плодотворными
Политика
22:30, 29 июля 2025
Эрдоган назвал переговоры с Токаевым плодотворными
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: