Президент Турции посвятил Токаеву серию публикаций и назвал его "дорогим братом"
Фото: akorda.kz
По приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с двухдневным визитом посетил Турцию. Пресс-служба Акорды 28 и 29 июля активно публиковала кадры с места событий. Эрдоган также разместил несколько постов на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Мы уже рассказывали, что Токаев посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка, а после провел ряд важных встреч.
Затем президенты провели пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции.
Также одним из знаменательных событий стало награждение Токаева высшей государственной наградой Турецкой Республики – орденом Devlet Nişanı.
Сам же Эрдоган на странице в Instagram, на которую подписаны почти 12 млн человек, заявил, что с момента вступления Токаева в должность Казахстан проявляет устойчивую приверженность развитию сотрудничества.
"Президент Казахстана, мой дорогой брат Токаев, с первого дня своего вступления в должность демонстрирует, что является близким другом Турции, благодаря своим решительным шагам", – говорится в подписи к одному из посту.
Также президент Турции заявил:
"Казахстан продлил срок освобождения от визы для граждан Турции до 90 дней. Благодарю моего дорогого брата Токаева за это решение".
Стоит отметить, что в рамках официального визита были подписаны 18 межправительственных и межведомственных документов.
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